伊朗局势｜伊朗点名这六国船只可过霍峡 据报拟立法征收200万美元「过路费」

中东战火持续蔓延，全球最重要的能源运输动脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）成为地缘政治博弈的暴风眼。伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）于当地周三（25日）表示，霍峡仅对敌对国家封闭，他点中、俄、印等六国船只可安全通行。与此同时，消息指伊朗议会正草拟法案，拟对通过海峡的船只征收高达200万美元（约1,560万港元）的「过路费」，但目前未知具体详情，包括是否在停火后才实施。

阿拉格齐：美国阻封霍峡失败

阿拉格齐接受国家媒体访问时直言，是美国迫使伊朗展示对海峡的实际掌控权。他讽刺指：「美国以为伊朗是在虚张声势，以为我们没有勇气付诸行动，但伊朗做到了。」他更强调，尽管美国动用全部能力试图阻止伊朗封锁海峡，但最终以失败告终。

伊朗外长阿拉格齐点名六个国家的船只可通过霍峡。

伊朗外长阿拉格齐点名六个国家的船只可通过霍峡。

对于海峡现况，阿拉格齐重申并非完全关闭，而是「只对敌人及其盟友关闭」。他解释，由于该区域目前被视为「战区」，伊朗没有理由放行敌对势力的船只。他开列了一份「安全名单」，明确指出中国、俄罗斯、巴基斯坦、伊拉克、印度及孟加拉等国的船只，在与伊方协调下可获准安全通行。

拟立法收天价通行费 制度化「非正式收费」

就在海峡航权划出地缘界线之际，《彭博》引述伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗议会正起草一项新法案，拟正式对寻求安全通过海峡的船只征收费用，金额据报高达200万美元。

消息人士透露，该立法预计于下周完成，旨在从法律层面确认伊朗对霍尔木兹海峡的监管权。事实上，航运业此前已传出存在「非正式收费安排」，即透过中介向船只收集人员、货物及航程等敏感资讯，并收取不一的费用；而新法案若通过，将令这套机制走向制度化。

不过，立法的具体内容未明朗化，未知是针对所有通过霍峡的船只，还是指定向某些国家的船只收费。

全球能源命脉受阻 布油一度冲破104美元

霍尔木兹海峡承载全球约五分之一的石油与天然气贸易，一旦通行受阻，全球能源市场随即剧烈震荡。受封锁消息影响，国际油价近日明显波动，布兰特原油一度飙升至每桶104美元，美国西德州原油（WTI）亦在90美元高位徘徊。

市场分析指出，随著每日数百万桶原油运输受挫，不仅原油成本上涨，连带柴油、航空燃油等精炼产品价格亦同步飙升，这对高度依赖中东能源的亚洲国家冲击最为显著。