伊朗局势｜美媒：伊急增兵哈尔克岛 严防美军发动地面攻击夺岛

中东局势再度升温。美国有线电视新闻网（CNN）引述多名知情情报官员透露，伊朗近几周已大幅加强其石油出口枢纽哈尔克岛（Kharg Island）的防御，在岛上部署大量陷阱、增派军事人员及防空系统，似为应对美国可能发动的地面登陆夺岛行动而严阵以待。

传美军拟夺岛以控制伊朗经济命脉

报道指，美国总统特朗普政府内部一直有声音，考虑动用美军夺取位于波斯湾北部的哈尔克岛，以作为迫使伊朗重新开放霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的筹码。哈尔克岛处理伊朗全国约九成的原油出口，被视为其经济命脉。

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然而，美国官员及军事专家均警告，此类地面攻击行动风险极高，可能导致美军出现重大伤亡。消息人士称，哈尔克岛本身已设有多层防御，近期伊朗更增派了大量肩托式地对空导弹系统进驻。

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部署地雷陷阱 应对两栖登陆

消息人士进一步透露，伊朗已在岛屿周边，特别是预计美军可能进行两栖登陆的沿岸地带，部署了包括反步兵及反装甲地雷在内的陷阱。

据悉，即使在特朗普的盟友当中，亦有人质疑此类军事行动的必要性，认为即便成功夺岛，亦不足以从根本上解决荷莫兹海峡的航运问题，或打破伊朗对全球能源市场的箝制。

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伊朗议长警告：敌国或入侵岛屿

另一方面，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交平台以波斯语及阿拉伯语发出警告，指有情报显示，「伊朗的敌人正准备在一个区域国家的支持下，占领伊朗其中一座岛屿」，但他并未点名任何国家。

卡利巴夫强硬表示：「我军正监控所有敌方动向，若他们采取任何行动，该区域国家的所有重要基础设施，都将遭到无情且持续的攻击。」

CNN曾就伊朗在哈尔克岛的军事行动向美军中央司令部查询，惟未获即时回应。