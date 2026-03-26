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格陵兰议题靠边站 丹麦执政党大选受挫

即时国际
更新时间：09:24 2026-03-26 HKT
发布时间：09:24 2026-03-26 HKT

丹麦女首相弗雷泽里克森领导的「社会民主党」在周二举行的国会大选中虽获胜，但创下120多年以来最差表现，该党领导的左派联盟「红营」未能取得过半席位。丹麦官方昨日表示，在该国本土所有选票完成点算后，左派阵营在179席国会中取得84席，右派取得77席，过半门槛为90席。传统上为丹麦最大党的社会民主党虽能保持国会第一大党地位，但支持率明显下滑，这次仅获21.8%选票，为1903年以来最低。

相关新闻：格陵兰之争｜防特朗普武力吞并　丹麦曾组联军登岛随时炸毁机场

目前该党将需与其他政党磋商筹组新政府。弗雷泽里克森因成功抵挡美国总统特朗普多次要求并吞自治领地格陵兰的压力，而受到称许。但格陵兰岛争议并非选战主轴，焦点主要集中在国内议题，包括通胀、福利制度及移民政策等。

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