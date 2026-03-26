伊朗局势｜美年轻人无视战火 以为与伊拉克打仗 倡派比坚尼女郎色诱敌军

美、以与伊朗的战事已持续近四星期，中东局势动荡导致全球能源危机，然而美国年轻一代似乎对国家面临的军事冲突毫无察觉。霍士新闻（Fox News）近日在沙滩访问多名享受春假（Spring Break）的年轻人，受访者不仅对国际局势一窍不通，甚至将敌对国家名字搞混，离谱答案令主持人频频「反白眼」。

国家大事与我无关 少女称「明天穿哪件比坚尼」最重要

在阳光与海滩的映衬下，主持人询问受访青年目前美国面临的诸多问题中，哪一个对他们最为重要。一名身穿比坚尼的女孩不假思索地回答：「明天穿哪一件比坚尼泳衣。」

当被问及美国目前正与哪个国家交战时，另一名女孩语气坚定地表示美国正与「伊拉克」（Iraq）打仗，显然将目前开战的「伊朗」（Iran）与昔日的战场所混淆。主持人随后追问是否知道委内瑞拉的地缘位置，该女孩竟反问：「不是在西班牙吗？」离谱程度令主持人当场反白眼并直接纠正：「不是。」

不识哈梅内伊为何人 美民间关注度呈断层

对于引发今次大战的关键事件——伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）遭美、以空袭击杀，受访青年均表示闻所未闻。甚至有人坦言从未听过「Ayatollah」（阿亚图拉，什叶派最高神职人员称号）这个词汇。

当话题转向美国应如何对敌时，年轻人的回应更显荒诞。有人提议美方应派遣「比坚尼女郎」前往伊朗实施「色诱」政策；一名女孩更自告奋勇表示，自己可以去跟敌方「调情」，令对方放下戒心，从而化解军事危机。

尽管特朗普正考虑增派数千名空降部队及海军陆战队赴中东，且美军已出现13名士兵殉职，但这场被称为「史诗愤怒行动」（Operation Epic Fury）的战争，在美国部分年轻群体中显然缺乏存在感。

分析指出，这种对国际事务的极度冷漠，反映出美国社会在资讯接收上的严重断层。当亚洲多国因油荒陷入停摆、全球能源价格飙升之际，这批身处和平腹地的年轻人依然沈醉于享乐，与前线战火纷飞的惨烈形成强烈对比。