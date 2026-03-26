伊朗局势｜传特朗普向海湾国家索天价「保护费」 终战要付2.5万亿美元

中东战火不仅陷入军事僵局，更可能演变成一场天价财政博弈。据阿曼政治分析家引述消息透露，美国总统特朗普正向海湾盟友施压，要求其承担高昂的军费开支；若要战争持续，海湾国家需支付高达5万亿美元（约39万亿港元）；即使是寻求「结束战争」，亦需支付2.5万亿美元（约19.5万亿港元）的「结算费」。

美军一周烧钱113亿 五角大厦申请追加2000亿预算

阿曼国际事务分析家扎赫里（Salem al-Zahouri）接受英国广播公司（BBC）采访时表示，白宫正承受巨大的预算压力，并转而要求海湾合作委员会（GCC）盟友提供资金支持。扎赫里透露，特朗普提出的开价极为惊人：若想战事继续，需付5万亿美元；若想停战，则需付2.5万亿美元，并将其包装为对美军「已取得成就」的补偿。

外界形容此举无异于「天价保护费」。对此，海湾国家深感不满。阿曼外交部长布赛义迪（Badr Albusaidi）公开批评这场战争是美国「最大的误判」，直指美、以联军企图按照以色列的利益重塑中东秩序，令地区盟友感到幻灭。

随著「史诗愤怒行动」（Operation Epic Fury）进入第四周，美军的财政压力正急剧飙升。五角大厦数据显示，开战首周的耗资已超过113亿美元（约880亿港元）。据悉，国防部已向白宫申请追加2,000亿美元（约1.56万亿港元）预算，以补充弹药库存及支应后续行动，这笔巨额要求预料将在国会引发激烈政治对决。

战争的高昂成本与持续伤亡，亦令特朗普的国内支持度跌至低位。最新民调显示，高达62%的美国成年人对其处理伊朗局势的方式给予负评，反映美国民众对卷入另一场旷日持久的中东战争感到忧虑。

伦敦皇家国际事务研究所（Chatham House）专家瓦基尔（Sanam Vakil）分析指，海湾国家长期寻求与美国建立稳定的战略伙伴关系，但今次冲突让他们发现自己可能沦为美方转嫁战争成本的对象。