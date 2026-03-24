伊朗局势｜特朗普推迟打击发电站五天 伊媒社媒狂嘲「TACO」退缩

中东紧张局势波谲云诡，美国总统特朗普周一（23日）宣布，鉴于与伊朗的对话「富有成效」，决定将原定打击伊朗发电站的计划推迟五天。特朗普立场大幅摆动引发外界热议，社交媒体涌现「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指特朗普总是退缩）的嘲讽标签，而伊朗方面则全盘否认正在与美方谈判。

声明错字连篇遭秒删 「TACO」缩写热传

特朗普在社交媒体发文通报，过去两天与伊朗的讨论取得进展，已指示军方延后打击行动。然而，美国媒体《每日野兽》（The Daily Beast）发现，特朗普最初发布的声明中出现两处低级拼写错误，包括将「PLEASED」写成「PLEASE」，以及将「WHICH」误写成「WITCH」（女巫）。该帖文在数分钟后被删除重发，但已遭到舆论质疑其政策转向过于仓促，甚至有评论形容 79 岁的特朗普表现「惊慌失措」。

特朗普将原定打击伊朗发电站的计划推迟五天后，社交媒体涌现「TACO」的嘲讽标签。美联社

伊朗外交部发表声明，严正驳斥与美国正在谈判的说法，并指特朗普推迟打击纯粹是为了为军事计划争取时间，同时试图压低因战云密布而飙升的能源价格。美联社

事件触发社交媒体热传「TACO」一词，戏谑特朗普在对外政策上反复无常，最终选择妥协。

伊朗驳斥谈判说法 指美方因能源压力让步

针对美方的和平论调，伊朗官方反应强硬。伊朗外交部发表声明，严正驳斥与美国正在谈判的说法，并指特朗普推迟打击纯粹是为了为军事计划争取时间，同时试图压低因战云密布而飙升的能源价格。

《塔斯尼姆通讯社》（Tasnim News Agency）引述伊朗安全官员指，特朗普的「退缩」源于伊朗的军事威胁及全球金融市场的压力。国际能源署（IEA）署长比罗尔（Fatih Birol）早前曾发出严厉警告，指若战事持续，全球经济将面临「重大威胁」。

伊朗《梅尔通讯社》亦报道，伊朗外交部已发布声明，驳斥了关于美伊谈判仍在进行的说法，并指特朗普此举意在为美国军事计划争取时间并降低能源价格。

分析家罗里约翰斯顿亦指出，特朗普限时48小时的威胁让他自己陷入困境，德黑兰极不可能在受胁迫下同意美方的时间表。

海水淡化设施成博弈关键 涉及一亿人饮水安全

局势陷入僵局的另一主因，在于伊朗早前发出的强硬报复宣言。德黑兰扬言，若遭到袭击，将报复美国及其盟友的所有能源、资讯技术及「海水淡化设施」。

由于海水淡化是海湾国家的生命线，若遭到摧毁，中东地区约一亿人将面临断水危机。专家认为，这种涉及极大规模人道灾难的威胁，令特朗普政府在采取进一步军事行动前不得不重新权衡利弊。