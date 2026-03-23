以色列两度空袭黎巴嫩南部桥梁 多地停电设施受损 总统：以军地面入侵前兆

以色列军方周日对黎巴嫩南部及北部目标发动空袭和炮击，导致基础设施受损及平民大规模流离失所。以军参谋长称，对真主党的行动才刚开始，正准备进行一场「长期战役」。黎巴嫩总统称，以色列空袭多座桥梁，是地面入侵的前兆。

多座桥梁遇袭 基础设施受损

黎巴嫩国家新闻社报道，以军两度空袭南部卡斯米耶桥（Qasmiyeh Bridge），造成当地电力网络、电缆及主要供电线路受损，阿尔哈拉耶布（al-Kharayeb）地区出现大规模停电。当局指，修复队伍将于明日开始恢复供电。卡斯米耶桥为黎巴嫩沿海公路的重要通道。



此外，以军亦在东部城镇马吉达尔塞勒姆（Majdal Selem）发动空袭，南部纳古拉（Naqoura）则遭炮击及白磷弹袭击，当地与真主党武装爆发地面冲突。

以军两度空袭南部卡斯米耶桥（Qasmiyeh Bridge），造成当地电力网络、电缆及主要供电线路受损。路透社

以军两度空袭南部卡斯米耶桥（Qasmiyeh Bridge），造成当地电力网络、电缆及主要供电线路受损。路透社

黎巴嫩总统约奥恩表示，以军行动是对黎巴嫩主权的公然侵犯，也是以军地面入侵的前兆。路透社

黎总统：公然侵犯主权

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩（Joseph Aoun）表示，以色列空袭南部多座桥梁，构成战事「严重升级」，是对黎巴嫩主权的公然侵犯，也是以军地面入侵的前兆。他指利塔尼河桥梁是民众通行命脉，攻击意图切断利塔尼河以南与其他地区联系，阻碍人道援助进入。奥恩强调，系统性破坏民用设施及村庄构成对平民的集体惩罚，违反国际人道法，呼吁国际社会及联合国立即行动制止以色列进一步侵犯。

黎巴嫩真主党称，向以色列北部多个军事及社区目标发射火箭、导弹及无人机，包括北部梅龙（Meron）空军基地及拉莫特纳夫塔利（Ramot Naftali）附近军事设施，以及马纳拉（Manara）和扎里特（Zar’it）社区。以军官兵驻守黎以边境的基亚姆（Khiam）、马鲁恩阿尔拉斯（Maroun al-Ras）及艾塔伦（Aitaroun）等地亦受到攻击。以色列媒体暂未有报道人员伤亡。

以军准备进行长期战役



以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔（Eyal Zamir）表示，对真主党的行动才刚开始，以军已准备好在黎巴嫩推进地面行动，并称对伊朗及真主党的战事「互相关联」，以色列正准备进行一场「长期战役」。他指出，近期已打击数千个黎巴嫩目标，并称在南黎巴嫩一次空袭中击毙真主党「拉德旺部队」一名指挥官及另外两人。扎米尔强调，军方将依计划有序推进目标地面行动及空袭，为长期作战做好准备。