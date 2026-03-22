巴西大桥坍塌酿14死 电单车堕下恐怖画面首曝光︱有片
更新时间：15:45 2026-03-22 HKT
发布时间：15:45 2026-03-22 HKT
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巴西朱塞利诺库比契克（Juscelino Kubitschek）大桥于2024年12月22日发生断桥意外，造成14人死亡、3人失踪。近日，一段事发时的行车记录器影片首度曝光，画面显示桥面断裂后，电单车及汽车瞬间飞堕当地一条Tocantins River河流，场面极其震撼。
事发当下，当地议员Elias Junior刚巧在拍摄桥梁龟裂情况，准备向当局检举，意外地记录下大桥塌陷的瞬间。
据当地传媒报道，事故发生时共有18人连同车辆一同堕河，但最终只有1人幸存。坠河车辆包括3辆电单车、1辆轿车、2辆小型货车及4辆大型货车，车上载有76吨硫酸及2.2万公升农药，引发严重环境污染疑虑。
代表罹难者家属的律师法奇内洛（Melissa Fachinello）公开了这段令人震惊的影片。她痛批当局迟迟未向受害者家属支付任何补偿，强调「赔偿并非施舍，而是受害者应得的权利」。
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