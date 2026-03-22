Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

调查「通俄门」特别检察官穆勒逝世 享年81岁 特朗普：很高兴他死了

即时国际
更新时间：03:15 2026-03-22 HKT
发布时间：03:15 2026-03-22 HKT

美国前联邦调查局（FBI）局长、特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）于周六去世，享年81岁。穆勒曾负责调查俄罗斯干预2016年美国大选及其与美国总统特朗普竞选团队的联系，但最终未对在任总统提出刑事指控。

调查未对特朗普提出刑事指控

穆勒曾参与越战，退役后在2001年「9·11」 事件后接掌FBI，并于2013年退休。2017年特朗普解雇FBI局长科米（James Comey）后，司法部副部长罗德·罗森斯坦任命穆勒为特别检察官，展开对俄罗斯干预大选的22个月调查。

调查期间，穆勒对34人提出起诉，包括多名特朗普助理、俄罗斯情报人员及三家俄企，多人认罪或被定罪，但最终未对特朗普本人提出刑事指控。穆勒在国会证词中指出，调查发现俄罗斯政府「系统性干预」选举，但并未证明特朗普竞选团队与俄方串谋。

穆勒在调查中亦分析特朗普是否妨碍司法，包括试图解雇特别检察官、限制调查范围及阻止公众知悉特朗普大楼会面等行为。他强调，根据司法部政策和公平原则，决定不对总统犯罪与否作定论，并未赦免特朗普的行为。

特朗普：他再也无法伤害无辜的人！

穆勒一生以严谨和低调著称，有「Bobby Three Sticks」绰号。他的俄罗斯调查报告长达448页，揭露俄罗斯透过黑客攻击和宣传干预美国选举、抹黑希拉里·克林顿并助力特朗普，但俄方否认干预。

特朗普在社交平台上对穆勒去世表示：「好，很高兴他死了，他再也无法伤害无辜的人！」。路透社
特朗普在社交平台上对穆勒去世表示：「好，很高兴他死了，他再也无法伤害无辜的人！」。路透社

特朗普在社交平台上对穆勒去世表示：「好，很高兴他走了，他再也无法伤害无辜的人！」。穆勒退休前后曾遭特朗普及其支持者猛烈攻击，被指政治动机调查、偏袒民主党，但穆勒坚持依法办案，维护调查公正。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
11小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新
即时国际
5小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
17小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
11小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
17小时前
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
影视圈
5小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
15小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
11小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
17小时前