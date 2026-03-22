调查「通俄门」特别检察官穆勒逝世 享年81岁 特朗普：很高兴他死了

美国前联邦调查局（FBI）局长、特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）于周六去世，享年81岁。穆勒曾负责调查俄罗斯干预2016年美国大选及其与美国总统特朗普竞选团队的联系，但最终未对在任总统提出刑事指控。

调查未对特朗普提出刑事指控

穆勒曾参与越战，退役后在2001年「9·11」 事件后接掌FBI，并于2013年退休。2017年特朗普解雇FBI局长科米（James Comey）后，司法部副部长罗德·罗森斯坦任命穆勒为特别检察官，展开对俄罗斯干预大选的22个月调查。

调查期间，穆勒对34人提出起诉，包括多名特朗普助理、俄罗斯情报人员及三家俄企，多人认罪或被定罪，但最终未对特朗普本人提出刑事指控。穆勒在国会证词中指出，调查发现俄罗斯政府「系统性干预」选举，但并未证明特朗普竞选团队与俄方串谋。

穆勒在调查中亦分析特朗普是否妨碍司法，包括试图解雇特别检察官、限制调查范围及阻止公众知悉特朗普大楼会面等行为。他强调，根据司法部政策和公平原则，决定不对总统犯罪与否作定论，并未赦免特朗普的行为。

特朗普：他再也无法伤害无辜的人！

穆勒一生以严谨和低调著称，有「Bobby Three Sticks」绰号。他的俄罗斯调查报告长达448页，揭露俄罗斯透过黑客攻击和宣传干预美国选举、抹黑希拉里·克林顿并助力特朗普，但俄方否认干预。

特朗普在社交平台上对穆勒去世表示：「好，很高兴他死了，他再也无法伤害无辜的人！」。路透社

特朗普在社交平台上对穆勒去世表示：「好，很高兴他走了，他再也无法伤害无辜的人！」。穆勒退休前后曾遭特朗普及其支持者猛烈攻击，被指政治动机调查、偏袒民主党，但穆勒坚持依法办案，维护调查公正。