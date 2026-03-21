伊朗局势｜伊朗中程导弹袭英美军事基地 3800公里射程「超乎敌人想像」

美国与以色列联攻伊朗的战争21日进入第4周，英国终于点头进一步支援，容许美军使用其军事基地作战之后，伊朗向位于印度洋的美英联合军事基地发射2枚弹道导弹。这座基地距离伊朗近4000公里，远超出德黑兰此前声称其导弹射程上限的2000公里，意义重大，显示伊朗隐藏军事实力超过已曝光资讯。美军恐怕需重新评估战局风险。

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美国《华尔街日报》报道，伊朗共发射2枚中程弹道导弹，均未命中目标。美方官员透露，其中1枚在飞行过程中失效，另1枚由美军发射SM-3拦截。多国媒体报导，英国首相施纪贤决定允许美军从英美设于印度洋迪戈加西亚岛（Diego Garcia）的联合军事基地向伊朗发射导弹之后，德黑兰以上述举动报复。

迫美军出动高端拦截武器

迪戈加西亚是位于赤道以南，距伊朗超过3800公里，是伊朗外交部长阿格拉齐所说「导弹射程控制在2000公里」的2倍。这次射击改变了整场战争的风险评估。

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伊朗半官方的梅尔通讯社（Mehr news agency）指出，伊朗此举是开战以来「一大步」，「显示伊朗导弹射程超乎敌人想像」。

美国中东军事行动跳板

英美两国1971年在迪戈加西亚岛建立大型基地，成了美军全球布局的重要节点，岛上有大型机场、燃料储存设施、雷达站、深水港，对于作战后勤甚为关键，也是重要的打击平台。此地不仅驻有美军远程轰炸机、侦察机，也是核潜艇、导弹驱逐舰重要中继站，多年来担任美军中东军事行动的跳板，例如两次对伊拉克作战、飞越亚洲执行轰炸任务，战略价值很大。

这是伊朗首度实际运用中程弹道导弹，也展现对于中东以外地区攻击的重大尝试，代表伊朗企图把战场从中东转移到印度洋区域，并向华府发出「美方任何庇护所都在打击范围」的警告讯号。

伊朗发出重要警告讯号

若美军真的发射了SM-3导弹而且成功拦截，伊朗已成功逼迫美方动用高端拦截武器，在政治层面赢了这一局。即使拦截失败，伊朗也制造了压力，因为即使弹道导弹平台相对老旧，仍旧能对成熟可靠的导弹防御系统构成威胁。