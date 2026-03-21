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美国夏威夷暴雨连环来袭　5500人急撤百年水坝或溃堤

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更新时间：14:45 2026-03-21 HKT
发布时间：14:45 2026-03-21 HKT

美国夏威夷近日接连遭暴雨侵袭，洪水夹杂泥沙涌入街道，多辆汽车被淹没，部分房屋更被洪流冲走。当地已有超过5,500人接获紧急撤离令，官员并警告，一座已有120年历史的大坝存在溃坝风险。

据外媒报道，夏威夷上周才刚遭遇一场暴雨，近日再有新一轮强降雨来袭，预料未来数天内还会再出现一波规模相若暴雨。持续恶劣天气令多地水浸，其中以檀香山所在的欧胡岛（O‘ahu）灾情最为严重，昔日冲浪度假胜地顿成泽国。

当地紧急警报不断响起，超过5,500人需要紧急疏散。檀香山官员表示，目前暂未接获人员伤亡报告，但已有不少房屋连同地基被洪水冲走，救援人员正展开空中及水上搜索，寻找可能受困的居民。

每年也受科纳风暴影响

持续暴雨令水位急升，当局特别关注已有120年历史的瓦希阿瓦水坝（Wahiawa Dam）安全。官员警告，该座水坝可能出现溃坝风险，一旦失守，势将令下游地区面临更严重威胁。

报道指出，夏威夷每年都会受到科纳风暴（Kona Low）影响，这类天气系统通常带来潮湿的南风或西南风，并引发大雨。不过专家警告，近年人为造成的全球暖化，正令夏威夷暴雨的强度与频率持续上升。

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