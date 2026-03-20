李小龙好友｜美国武打巨星罗礼士逝世 享年86岁

美国武打巨星、武术冠军卓罗礼士（Chuck Norris）去世，享年86岁。他曾与李小龙合演1972年电影《猛龙过江》，饰演与李小龙对决的空手道高手，这场对决的戏份被视为影史最经典动作场面之一。

罗礼士周四在夏威夷入院留医，家人在周五发表声明指他已在当天上午去世。家人写道：「我们希望对具体情况保密，但请大家放心，他去世时家人陪伴在侧，安详离世。」

李小龙至今仍为不少影迷心中的偶像，图为电影《猛龙过江》剧照。

家属声明表示：「对世人而言，他是一位武术家、演员，也是力量的象征。对我们而言，他是一位忠诚的丈夫、慈爱的父亲和祖父、一位了不起的兄弟，也是我们家庭的核心。他一生充满信仰、目标和对所爱之人的坚定承诺。他的工作、自律和善良激励了数百万人，并对全世界数百万人的影响产生了深远的影响。」

罗礼士与李小龙在1968年的一场空手道比赛中认识，当时罗礼士是大会冠军，李小龙则是表演嘉宾，之后两人成为好友。李小龙去世时罗礼士是为其扶灵的其中一人。