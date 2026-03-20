美超微共同创办人廖益贤纽约遭起诉　涉走私数十亿美元AI设备赴中国

知名伺服器大厂美超微（Super Micro Computer Inc.）卷入非法出口丑闻。公司共同创办人廖益贤近日在美国纽约遭到正式起诉，被控涉嫌串谋将总值高达数十亿美元的高阶人工智能（AI）技术与设备，非法转运至中国，严重违反美国的出口管制法规。消息曝光后，美超微股价在盘后交易一度急挫逾9%。

美国检察官在起诉书中指出，廖益贤涉嫌参与一项共谋计划，将一批在美国本土组装、具备先进AI运算能力的高性能伺服器运往中国。案情透露，廖益贤等三人涉嫌透过一家东南亚公司作为掩饰，将这批AI技术产品售出，但他们事前已清楚知悉这批设备最终的目的地是中国。

美超微卷入非法出口丑闻。（法新社）

东南亚公司作中间人伪造文件掩饰

同案被起诉的还有美超微台湾办公室协理张瑞沧，以及一名被美国当局指认为「中间人」、涉嫌协助转运的外部承包商孙廷伟。起诉书进一步揭露，涉案的东南亚中间人公司涉嫌伪造证明文件，讹称该批伺服器仅供内部使用；随后更安排另一家物流公司重新包装货物，企图在运往中国前掩人耳目。

事件曝光后，美超微随即发表声明回应，宣布已对廖益贤与张瑞沧实施行政留职停薪处分，并全面终止与孙廷伟的合作关系。公司强调，起诉书中提及的个人行为严重违反公司的政策及法规遵循控制机制。美超微重申，公司一直致力遵守美国的出口管制法规，未来会继续全力配合美国政府的调查工作。

根据美超微官方网站的资料显示，廖益贤早于1993年参与共同创立该公司，并曾担任董事会成员。自2022年起，他转任为资深副总裁，主要负责公司的业务发展范畴。