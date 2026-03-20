Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美超微共同创办人廖益贤纽约遭起诉　涉走私数十亿美元AI设备赴中国

即时国际
更新时间：12:00 2026-03-20 HKT
发布时间：12:00 2026-03-20 HKT

知名伺服器大厂美超微（Super Micro Computer Inc.）卷入非法出口丑闻。公司共同创办人廖益贤近日在美国纽约遭到正式起诉，被控涉嫌串谋将总值高达数十亿美元的高阶人工智能（AI）技术与设备，非法转运至中国，严重违反美国的出口管制法规。消息曝光后，美超微股价在盘后交易一度急挫逾9%。

美国检察官在起诉书中指出，廖益贤涉嫌参与一项共谋计划，将一批在美国本土组装、具备先进AI运算能力的高性能伺服器运往中国。案情透露，廖益贤等三人涉嫌透过一家东南亚公司作为掩饰，将这批AI技术产品售出，但他们事前已清楚知悉这批设备最终的目的地是中国。

美超微卷入非法出口丑闻。（法新社）
美超微卷入非法出口丑闻。（法新社）

东南亚公司作中间人伪造文件掩饰

同案被起诉的还有美超微台湾办公室协理张瑞沧，以及一名被美国当局指认为「中间人」、涉嫌协助转运的外部承包商孙廷伟。起诉书进一步揭露，涉案的东南亚中间人公司涉嫌伪造证明文件，讹称该批伺服器仅供内部使用；随后更安排另一家物流公司重新包装货物，企图在运往中国前掩人耳目。

事件曝光后，美超微随即发表声明回应，宣布已对廖益贤与张瑞沧实施行政留职停薪处分，并全面终止与孙廷伟的合作关系。公司强调，起诉书中提及的个人行为严重违反公司的政策及法规遵循控制机制。美超微重申，公司一直致力遵守美国的出口管制法规，未来会继续全力配合美国政府的调查工作。

根据美超微官方网站的资料显示，廖益贤早于1993年参与共同创立该公司，并曾担任董事会成员。自2022年起，他转任为资深副总裁，主要负责公司的业务发展范畴。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
21小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
14小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
19小时前
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
即时国际
2小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
20小时前
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
6小时前
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨 过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
3小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
23小时前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
18小时前