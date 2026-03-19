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伊朗局势｜担心变越战翻版？美媒：特朗普拟达三目标后结束战事

即时国际
更新时间：01:33 2026-03-19 HKT
发布时间：01:33 2026-03-19 HKT

中东战火引发全球关注，美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）周三（18日）于国会听证会表示，伊朗的传统军事力量已基本被摧毁，但政权核心估计未来依然存续。美媒最新披露，总统特朗普无意陷入长期战争泥潭，计划在达成三大军事目标后即宣布结束战事。

特朗普据报不以伊朗「政权更迭」为主要目标

加巴德在听证会上发表情报界（IC）的最新评估，指经过多轮海空袭击后，伊朗的海、空军及防空系统等「传统武力投射能力」已所剩无几，反击手段极为有限。

然而加巴德警告，尽管伊朗高层接连遇刺，但德黑兰政权目前仍保持完整（intact），且会在战后开展为期数年的计划，以重建其飞弹及无人机部队。

而据美媒《Axios》引述白宫及政府官员消息，特朗普与内塔尼亚胡在战争终点的看法上同床异梦。特朗普的战略目标非常明确且务实，主要聚焦于：

  1. 彻底摧毁伊朗的核计划及飞弹设施。
  2. 歼灭伊朗海军，确保航道安全。
  3. 切断伊朗对地区代理人（如胡塞武装、黎巴嫩真主党）的资金链。

官员透露，特朗普不希望这场「史诗怒火行动」演变成另一场旷日持久的「越战」，因此他倾向于在达成上述目标后便宣布「任务完成」并撤军。至于政权是否垮台，特朗普仅视之为「额外的收获」，而非必须达成的战略终点。

以方倾向「斩首」到底 美以分歧浮面

相比之下，以色列的立场更为强硬。《Axios》引述知情人士指，以色列对暗杀伊朗新任领导层展现出极大兴趣，其热衷程度远超美方。以色列目前锁定的目标清单与美方并不完全重合，这反映出以方更希望彻底除灭德黑兰政权。

能源设施遇袭 区域和平仍存变数

报道又指，随着战火蔓延至能源基础设施，局势出现了令人不安的升级。今日对伊朗境内油气枢纽的打击，不仅推高了全球通胀风险，更令区内基础设施面临长期的重建难题。

报道引述分析指，即便特朗普单方面宣布结束战事，仍有数个未解难题：伊朗会否停止骚扰霍尔木兹海峡？以色列会否独自继续暗杀行动？俄罗斯又会否继续向伊朗提供情报支援？在美以目标不一、区域仇恨加深的情况下，中东要走向持久和平依然前路未明。

 

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