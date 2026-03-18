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美国7吨巨型流星划破半空解体　释250吨炸药威力爆巨响惊动多州

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更新时间：22:20 2026-03-18 HKT
发布时间：22:20 2026-03-18 HKT

美国俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）上空于周二（17日）白昼出现罕见天文现象。一颗重达约7吨的巨型流星以极速划破天际，并在半空中解体引发骇人巨响，一度令当地居民误以为发生大爆炸。由于流星亮度极高，美国多个州份的民众均能目睹这震撼一幕。

时速逾7万公里掠过半空

《美联社》报道，美国太空总署（NASA）确认，该颗直径近1.83米的巨型流星，以时速约72,420公里极速掠过地球。NASA流星体环境研究室主管库克（Bill Cooke）指出，流星最初在伊利湖上空约80公里处被观测到，穿越大气层后最终在俄亥俄州瓦利市（Valley City）上空解体。

流星解体爆裂时释放的巨大能量，相当于高达250吨TNT炸药的威力，并伴随震耳欲聋的巨响。美国流星协会（AMS）表示，从威斯康星州到马里兰州，大批民众均通报目击这道极其明亮的白昼火球。协会指，这是一颗来自小型小行星的「火流星」，其亮度远超一般重返大气层的人造衞星。

美国宾州匹兹堡拍到划过天际的流星。（美联社）
美国宾州匹兹堡拍到划过天际的流星。（美联社）
俄亥俄州拍到流星划过天空。（美联社）
俄亥俄州拍到流星划过天空。（美联社）

气象衞星罕有捕捉极亮火球

美国国家气象局（NWS）的闪电专家鲁德洛斯基（Scott Rudlosky）表示，用于观测闪电的雷达和衞星影像亦成功捕捉到这颗火流星的特征。他指出，虽然火流星每天发生数百次，但亮到能被气象衞星拍下、且在有人居住地区上空爆裂的巨大火流星实属极度罕见。

针对流星坠落的后续情况，目前当局尚未在地面发现任何明确的陨石残骸。气象学家米契尔（Brian Mitchell）解释，虽然可能会有极少量的微小碎片残留落地，但预料流星绝大部分的物质，早已经在高速穿越大气层的过程中燃烧殆尽。

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