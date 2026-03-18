美国2男子博物馆玩「叠罗汉」 整碎万年猛犸象化石象牙

美国密苏里州一间自然史博物馆本月发生一宗破坏展品事件。2名中年男子在参观期间疑因贪玩，竟在馆内玩起「叠罗汉」，甚至试图将身体悬挂在一具真猛犸象（Woolly mammoth）化石上。结果2人弄巧反拙，导致一根重达90公斤、价值约20万美元（约156万港元）的万年象牙跌落地面碎裂。2人闯祸后企图逃走，最终被保安截获并遭警方拘捕，面临重刑。

美国密苏里州「奥沙克古自然史博物馆」发生破坏展品事件。(Big Cedar Lodge)

美国密苏里州「奥沙克古自然史博物馆」发生破坏展品事件。(Big Cedar Lodge)

综合外媒报道，这宗闹剧发生在密苏里州里奇代尔（Ridgedale）著名景点「奥沙克古自然史博物馆」（Ancient Ozarks Natural History Museum）。本月8日，分别46岁及48岁的加州游客霍华德（Brett Howard）与阿泽维多（Todd Azevedo）在馆内参观时不断互相嬉戏，甚至肆意触摸珍贵展品。

据调查记录及闭路电视画面显示，当时霍华德先爬到阿泽维多的肩膀上，然后伸手紧紧抓住真猛犸象化石的象牙部位，企图将自己悬挂在半空。没想到这个危险举动，直接令这根拥有逾万年历史、重达200磅的象牙不堪负荷，当场掉落地上并碎成多块。两人见闯下弥天大祸，吓得立刻转身狂奔逃出博物馆。

阿泽维多（Todd Azevedo）。(Taney County Jail)

霍华德（Brett Howard）。(Taney County Jail)

保安火速拦截2男被控毁损罪

警方表示，当时在场的馆员虽然未能即时制止2人，但已即时通知保安人员，成功在2人逃离前将其拦截。他们随后被警方拘捕，各准以1.5万美元（约11.7万港元）保释，并被控以一级财产毁损罪。案件将于下月在法院开庭审理，若罪名成立，最高可被判处入狱4年。

报道又指，2人在保释期间被法庭下令禁止私下接触。此外，由于该博物馆位于知名观光园区内，而园区拥有人正是美国运动用品连锁店Bass Pro Shops的创办人，因此这2名「破坏王」已被双双列入该连锁店的终身黑名单，禁止踏足旗下所有店舖。