伊朗局势｜民众暗中通报成夺命线索　以军由上而下猎杀伊朗高官及安全部队

以色列对伊朗的打击行动持续升级，最新报道指出，以军正透过情报渗透配合精准空袭，逐步锁定伊朗政权及内部安全部队人员的藏身位置，猎杀范围更由高层官员一路延伸至基层维稳力量，试图从上而下瓦解德黑兰的统治链。

高层接连被杀指挥链遭拆

《华尔街日报》今日（18日）报道，以军行动已由德黑兰核心地带的指挥中心，扩展至各类临时集结点及隐蔽据点，针对伊斯兰革命卫队及巴斯杰（Basij）民兵展开逐点打击。以军声称，至今已向超过2200个相关目标投下逾1万枚弹药。

伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼，昨日（17日）在德黑兰郊区据点遭击毙；而巴斯杰民兵指挥官苏莱曼尼，亦在隐密帐篷内被精准清除。报道分析指，相关行动显示以色列正有系统地拆除伊朗的指挥节点，削弱政权的内部控制能力。

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以军透过情报渗透配合精准空袭，锁定伊朗政权及内部安全部队人员的藏身位置。（美联社）

民众通报成追杀关键线索

以色列情报官员透露，多宗击杀行动均依赖伊朗境内线报，当中更包括普通民众主动提供消息。随著大量维稳总部被摧毁，不少安全人员被迫转往临时地点甚至露天空间躲藏，反而更容易遭无人机追踪锁定。

在持续追杀下，伊朗基层安全部队士气明显受创，部分人员转而躲入车内、宗教场所甚至民用建筑，以避免成为目标。有德黑兰居民表示，当安全人员闯入住宅区或医院后，附近民众往往因担心遭到波及而急忙撤离。

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以色列证实成功击毙伊朗国家安全首长拉里贾尼。（法新社）

专家警告难靠空袭推翻政权

分析人士指出，虽然这类定点猎杀足以打乱指挥体系并重创士气，但单靠空袭与情报战，仍难以彻底推翻伊朗长年建立的政权结构。若现政权最终撑过战事，其决策核心日后对外可能反而更趋强硬，甚至更具报复性。