炸弹气旋︱美国遭超强风暴吹袭 7州发暴雪警告1.5万班机受阻

美国周一（16日）受超强风暴及潜在「炸弹气旋」影响，预计带来数呎积雪及狂烈阵风，航空交通陷入混乱，全国超过1.5万班航班延误或取消，多个主要机场更一度实施地面停飞令。与此同时，国土安全部因国会预算僵局部分停摆，令运输安全管理局（TSA）人手不足，进一步加剧机场挤塞情况。

截至美东时间周一晚上8时，全美共有4422架次航班取消，另有1万767架次延误，航空交通几近瘫痪。受影响地区遍及全国，多地旅客被迫滞留机场，苦候最新安排。

美国受大规模强风暴及潜在「炸弹气旋」影响，航空交通陷入混乱。（美联社）

面对恶劣天气冲击，华盛顿、休士顿及巴尔的摩等地主要机场，曾先后实施地面停飞措施；除天气因素，国土安全部因预算问题部分停摆，也令TSA安检人手出现短缺。多座机场安检大排长龙，其中亚特兰大哈兹菲尔德—杰克逊国际机场尤为严重，大批旅客因航班延误及通关缓慢而出现长长的人龙。



《纽约邮报》报道，受「炸弹气旋」影响，气象部门已对南达科他、威斯康辛、明尼苏达、伊利诺、爱荷华等7州部分地区，发布最高等级的「暴雪警告」。