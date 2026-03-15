伊朗局势｜据报特朗普拒绝停火谈判 美国中东盟友外交斡旋遇阻碍

路透社引述据消息人士透露，美国总统特朗普政府拒绝中东盟友提出的外交斡旋，透过谈判结束自两星期前由美以联合空袭引发的伊朗战争。

美伊两国拒缺乏对谈意愿

两名伊朗高层消息人士向路透社表示，伊朗亦拒绝在美国及以色列停止空袭前进行任何停火，并指出多个国家一直尝试调解冲突。分析认为，双方缺乏对谈意愿，显示双方都为长期冲突作准备；而随著伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球油价亦大幅上升，战争已造成严重平民伤亡。

美军上周五对伊朗主要石油出口地卡尔格岛发动空袭，彰显特朗普坚决推进军事行动的决心。伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）誓言继续封锁霍尔木兹海峡，并威胁加强对邻国攻击。

一名白宫高层官员称，特朗普专注于削弱德黑兰的军事能力。路透社

路透社引述据消息人士透露，美国总统特朗普政府拒绝中东盟友提出的外交斡旋。路透社

冲突已造成超过2,000人死亡，大部分为伊朗人。路透社

至今，冲突已造成超过2,000人死亡，大部分为伊朗人，并引发全球石油供应中断。

官员称特朗普冀削伊朗军事能力

据两名消息人士指，过去曾在冲突前调停的阿曼多次尝试与美方建立联系，但白宫明确表示不感兴趣。一名白宫高层官员称，特朗普专注于削弱德黑兰的军事能力，「他目前不想谈判，我们将继续行动。或许将来有一天会改变主意，但不是现在。」

报道指出，伊朗方面亦拒绝多国提出的停火协议，要求美以空袭结束并满足其条件，包括永久停止攻击及赔偿。埃及亦曾尝试重新开启沟通，但未见实质进展，只能促使邻近国家保持军事克制。

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路透社分析称，双方立场日益强硬，美方内部亦出现不同声音。有官员担心油价飙升，将对共和党在中期选举造成政治压力，建议尽快结束战事；但亦有人主张持续军事行动，摧毁伊朗导弹计划并阻止其核武发展。

知情人士指，早前伊朗高层曾透过阿曼尝试与美国副总统万斯接洽停火，但最终未能进展。伊朗革命卫队高层表示，若失去对霍尔木兹海峡控制，将意味战败，因此拒绝任何停火或外交谈判。