BTS光化门演唱会料吸引26万人 出动反恐特警维安入场要金属探测

即时国际
更新时间：21:36 2026-03-13 HKT
发布时间：21:36 2026-03-13 HKT

南韩天团「防弹少年团」（BTS）7名成员去年中陆续完成兵役，本月发布新唱片《阿里郎》（ARIRANG）后4月将展开同名世界巡回演唱会。

BTS定于3月21日在首尔象征性地标「光化门」举行免费演唱会，料吸引多达26万人到光化门一带。韩联社报导，首尔警察厅今天表示，鉴于中东局势持续发酵，南韩警方不排除下周的BTS露天演出当天发生恐怖事件的可能性，将出动反恐特警维持治安。

BTS出碟在即，整个首尔都会进行宣传活动。

扬言对恐吓者追究到底

据报南韩警方将动员一切可用力量，包括出动负责反恐措施的特警部队，维护整个表演场地的安全，并提前对演出现场全域进行安检。警方还将成立分析应对小组，一旦收到爆炸物威胁举报内容将进行风险分析。对于导致浪费警力并影响演出的恐吓者，警方将追查到底，并提起民事索赔。

光化门广场。韩国观光公社图片

吁到场者尽量轻装前往

为防止车辆冲入会场的攻击行为，南韩警方将在周边道路设置警察巴士与充水式护栏（水马），以避免事件或事故发生。同时，为防止危险物品被带入会场，将在30个出入口设置金属探测器进行安检。

由于安检程序加强可能导致入场时间延长，警方呼吁到场观众尽量减少行李与随身物品。路透社报道，这场演出预计将吸引多达26万人参加，可能成为自2002年世界杯以来该地区规模最大的集会之一。

