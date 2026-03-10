伊朗局势｜马克龙拟派护航船重开霍尔木兹海峡 伊朗警告战火未停难恢复安全

法国总统马克龙表示，法国及盟友正准备在美国与以色列对伊朗战事最激烈阶段结束后，展开一项「纯防御性」护航任务，护送商船通过霍尔木兹海峡，逐步重开这条关键能源航道。

为货柜船及油轮提供护航

马克龙周一在塞浦路斯表示，这项「护航任务」将由欧洲及非欧洲国家共同准备，目的是在冲突最激烈阶段结束后，尽快为货柜船及油轮提供护航，让霍尔木兹海峡逐步恢复航运。

马克龙又表示，法国将向东地中海及中东地区部署共8艘军舰、2艘直升机母舰，以及核动力航空母舰「戴高乐号」，形容相关部署「前所未有」，强调法国的目标是维持严格的防御姿态，并协助为地区局势降温，同时保障航行自由与海上安全。

相关新闻：近10船霍尔木兹海峡遇袭酿7死 马克龙吁伊朗总统保障航行自由

不过伊朗回应称，在战火持续下，该海域安全难以恢复。伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼9日在社交媒体表示，只要美国和以色列仍对伊朗发动军事打击，霍尔木兹海峡的安全便难以实现。他指出，在美国和以色列「点燃的战火」中，该海峡「任何安全都不太可能实现」，尤其是在某些国家仍助长战事升级的情况下。

伊朗伊斯兰革命卫队高级军官亦早前表示，伊朗「并未关闭」霍尔木兹海峡，但任何属于美国或以色列的船只都将成为伊方打击目标。

霍尔木兹海峡位于波斯湾出口，承载全球约两成石油供应。随著战事升级，该海域航运几乎停顿，国际油价亦大幅飙升。

随著局势恶化，多个欧洲国家已向塞浦路斯部署军事力量，包括法国、英国及希腊。上周马克龙已下令派遣法国护卫舰「朗格多克号」前往塞浦路斯附近海域，加强反无人机及反导弹防御。