伊朗局势︱英国考虑派航母赴中东 特朗普：不再需要它们

即时国际
更新时间：10:11 2026-03-08 HKT
发布时间：10:11 2026-03-08 HKT

英国媒体报道称，英国皇家海军正在为「威尔士亲王」号航空母舰（HMS Prince of Wales R09）可能部署到中东做准备，但尚未做出最终决定。美国总统特朗普发表最新立场。

法新社报道，特朗普星期六（7日）在社交媒体发帖：「英国终于开始认真考虑向中东派遣两艘航空母舰了，但没关系，（英国首相）施纪贤，我们不再需要它们了。」

特朗普不满英国延迟支援空袭伊朗行动 斥施纪贤「不是丘吉尔」。路透社
伊朗无人机航母周四遭到美军袭击，冒出浓烟。
伊朗护卫舰在斯里兰卡南部加勒港对开沉没。 路透社
伊朗首都德黑兰周二遭空袭后可见浓烟冲天。
扬言会记住「英国未出手」

相关新闻：伊朗局势｜特朗普称对军事行动「非常成功」 3天内击沉42艘敌方舰艇

他扬言：「但我们会记住的……我们不需要那些在我们已经赢得战争之后才加入战争的人！」

特朗普表明对英国「很不满意」，明言「他（施纪贤）不是邱吉尔（Winston Churchill）」。丘吉尔是英国前首相，也是二战期间坚决主张抵抗并反击纳粹德国的战时领袖。

相关新闻：伊朗局势 | 英允美使用英国基地 施纪贤：不参与对伊朗主动攻击

美国与以色列上月28日向伊朗发动联合军事行动，当时英国曾拒绝参加，后来同意让美国使用两处英国军事基地，用于「特定且有限的防御目的」。

