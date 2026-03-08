伊朗局势︱英国考虑派航母赴中东 特朗普：不再需要它们
更新时间：10:11 2026-03-08 HKT
发布时间：10:11 2026-03-08 HKT
发布时间：10:11 2026-03-08 HKT
英国媒体报道称，英国皇家海军正在为「威尔士亲王」号航空母舰（HMS Prince of Wales R09）可能部署到中东做准备，但尚未做出最终决定。美国总统特朗普发表最新立场。
法新社报道，特朗普星期六（7日）在社交媒体发帖：「英国终于开始认真考虑向中东派遣两艘航空母舰了，但没关系，（英国首相）施纪贤，我们不再需要它们了。」
扬言会记住「英国未出手」
相关新闻：伊朗局势｜特朗普称对军事行动「非常成功」 3天内击沉42艘敌方舰艇
他扬言：「但我们会记住的……我们不需要那些在我们已经赢得战争之后才加入战争的人！」
特朗普表明对英国「很不满意」，明言「他（施纪贤）不是邱吉尔（Winston Churchill）」。丘吉尔是英国前首相，也是二战期间坚决主张抵抗并反击纳粹德国的战时领袖。
相关新闻：伊朗局势 | 英允美使用英国基地 施纪贤：不参与对伊朗主动攻击
美国与以色列上月28日向伊朗发动联合军事行动，当时英国曾拒绝参加，后来同意让美国使用两处英国军事基地，用于「特定且有限的防御目的」。
最Hit
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症 曾日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
2026-03-07 09:00 HKT