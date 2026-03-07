伊朗局势｜美军指伊朗弹道导弹攻击锐减90%　转攻短程干扰全球石油货运

美国五角大楼周四表示，伊朗的弹道导弹发射数量已较战事首日下降90%，无人机攻击数也较战役最初几天下降83%。不过，伊朗低成本的无人机攻击未歇，干扰石油与货运仍冲击全球经济。

相关新闻：伊朗局势｜据报有中国货轮成功通过霍尔木兹海峡 伊军：仅针对美以欧船只

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

短程攻击仍干扰石油货运

美国与以色列2月28日对伊朗展开这轮军事行动。《华尔街日报》指，战事最初几天，伊朗对以色列及阿拉伯国家发动多波无人机与导弹攻击，打击目标包括美国军事基地、使馆、机场及石油天然气基础设施。据五角大楼说法，伊朗迄今已发射500多枚弹道导弹、约2000架无人机，当中大多数被拦截。

冲突监测组织「武装冲突地点与事件资料库」则指，从2月28日到3月4日，中东地区的导弹袭击减少80%，无人机袭击减少42%。

伦敦智库「国际战略研究所」高级研究员哈桑说：「伊朗现在的重点是要能打得久，而不是打得多。」伊朗拥有的短程导弹与无人机数量远多于能打到以色列的长程弹道导弹。这意味即使是相对小规模的攻击，伊朗仍可能对全球经济造成干扰。

相关新闻：伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美军中央司令部司令库珀则表示，美军已经击沉或摧毁了30多艘军舰，并击中一艘伊朗无人机航母。库珀周四与防长赫格塞思在位于佛州坦帕的美军中央司令部总部举行了联合记者会。库珀说：「就在过去几个小时内，我们击中了一艘伊朗无人机航母，这艘航母的大小与第二次世界大战的航母差不多。就在我们说话的时候，它已经着火了。」

据以色列国防军参谋总长札米尔称，对伊朗的军事行动已从突袭阶段转向「下一阶段」。他指第二阶段的重点是「加强对伊朗政权根基与其军事能力的打击」。

此外，南韩外长赵显向国会表示，首尔当局正与驻韩美军就爱国者导弹系统等武器可能重新部署进行磋商。据悉南韩的爱国者防空导弹等拦截系统可能部分调往中东，以应对美伊战事升温造成的拦截导弹需求压力。