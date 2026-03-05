Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乔治亚州高中枪击案4死8伤 14岁枪手父二级谋杀罪成

即时国际
更新时间：00:04 2026-03-05 HKT
发布时间：00:04 2026-03-05 HKT

美国乔治亚州温德市（Winder）发生的阿巴拉奇高中（Apalachee High School）校园枪击案，其涉案少年的父亲格雷（Colin Gray）于3日被陪审团裁定罪名成立。陪审团在不到两小时内，即认定他在2024年9月的枪击事件中犯下二级谋杀与过失杀人等多项罪名。

据美联社报道，检方指出，格雷将一把半自动步枪作为圣诞礼物，送给当时年仅14岁的儿子科尔特（Colt Gray）。尽管明知儿子心理状况恶化，且对校园枪案制造者极度著迷，甚至在房间设有祭坛纪念 2018年佛州校园屠杀凶手克鲁兹（Nikolas Cruz），仍允许他接触枪枝与弹药。

相关新闻：美乔治亚州中学枪击 | 送儿AR-15步枪当圣诞礼物 14岁枪手父被控过失杀人罪

案发时，科尔特将步枪藏于书包，搭校车到校，随后在教室与走廊开火，造成两名14岁学生与两名教师死亡，另有8名学生受伤。科尔特面临包括谋杀在内共55项指控，目前已表示不认罪。

依乔治亚州法律，格雷因两名学生之死被判二级谋杀罪；在两名教师死亡的部分则被判过失杀人罪（相当于误杀），另有多项鲁莽行为与虐待儿童罪名成立。二级谋杀罪可处10年至30年徒刑，过失杀人罪则为1年至10年，量刑将另行决定。

相关新闻：美乔治亚州中学枪击︱酿至少4死9伤14岁枪手被捕 用「特朗普遇刺案」同款步枪行凶

 

