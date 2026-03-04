伊朗局势｜美军轰炸伊朗耗尽库存　白宫加码$3900亿兼急召军火巨头催武器生产

随著美军对伊朗发动大规模空袭及中东多项军事行动，五角大楼的武器库存正面临严重短缺。据路透社引述知情人士透露，特朗普政府计划于星期五（6日）在白宫紧急召见美国最大国防承包商高层，施压要求加速武器生产。为应对这场「弹药荒」，战争部正拟定一项高达500亿美元（约3900亿港元）的追加预算申请，以确保美军具备持续作战的能力。

美以向伊朗发动军事行动。(路透社)

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

白宫急召武器供应商高层

知情人士指出，包括洛克希德·马丁（Lockheed Martin）及雷神（Raytheon）母公司RTX等主要供应商高层，均已受邀出席这场闭门会议。自俄乌战争与加沙冲突爆发以来，美国已消耗数10亿美元的武器库存。然而，近日针对伊朗的打击行动中，美军动用的远程导弹数量甚至超越先前提供给乌克兰的规模，凸显华府补强弹药库的急迫性。

战争部正拟定高达500亿美元的追加预算申请。(美国海军供图，美联社发布)

战争部拟申请500亿美元补充弹药

尽管库存告急，特朗普昨日仍在社交媒体上宣称美国弹药「供应几乎毫无限制」，甚至豪言「战争可以永远打下去」。但实际上，战争部副部长费恩柏格（Steve Feinberg）正主导草拟约500亿美元的追加预算申请，最快将与会议同日公布。这笔新资金将专门用于替换在近期中东冲突中，大量消耗的巡弋导弹与精确制导武器。

为提升产能，五角大厦已与雷神达成新协议，目标最终实现每年生产1000枚造价高昂的「战斧」巡弋导弹。此外，特朗普政府正强硬施压军火商将资金投入生产，而非分红给股东。根据1月签署的行政命令，五角大厦即将公布一份「绩效不佳」的承包商清单，被点名的公司若无法在15天内提交改善计划，或会被终止合约。