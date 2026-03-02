伊朗局势｜伊朗称导弹击美英油轮起火 霍尔木兹海峡逾150艘油轮抛锚

中东局势持续紧张，伊朗声称已以导弹击中英国及美国油轮，指油船遭袭后「正在燃烧」，作为对最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡的报复行动之一。

三艘美英油轮起火燃烧

伊朗伊斯兰革命卫队表示，周日已在波斯湾及霍尔木兹海峡击中三艘来自英国及美国的油轮，并发布画面显示其中一艘油轮起火燃烧。革命卫队称：「在持续打击敌对海上目标的行动中，三艘属于美国与英国、违规进入波斯湾及霍尔木兹海峡的油轮已被导弹击中并起火。」

革命卫队透过官方媒体发表声明，指同时打击美军在科威特及巴林的军事设施。声明称，科威特萨勒姆空军基地遭袭后已「完全丧失运作能力」，位于当地的艾哈迈德海军基地三处海军基建亦被摧毁；巴林一处美军海军指挥及备用中心亦遭击中。

英国及美国方面暂未证实相关说法。

150艘油轮霍尔木兹海峡抛锚

国际海事组织秘书长阿塞尼奥·多明格斯呼吁航运公司保持「最高程度谨慎」，并在可能情况下避免进入相关海域，强调航行自由是「国际海事法的基本原则」。

伊朗此前已警告船只不要通过霍尔木兹海峡，该海峡承载全球约两成石油与天然气运输，但当天仍有部分伊朗及中国船只继续航行。

受伊朗报复威胁影响，至少150艘油轮在附近海域抛锚停航。