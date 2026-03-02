Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜三名美军冲突中阵亡 据报驻扎科威特 另有五人重伤

即时国际
更新时间：03:45 2026-03-02 HKT
发布时间：03:45 2026-03-02 HKT

美国中央司令部发布声明表示，美军在对伊朗的行动中有三名官兵阵亡，另有五人重伤。声明指：「另外数人受到轻微弹片伤及脑震荡，目前正在恢复并陆续返回服役。主要作战行动仍在进行中，我们的应对工作也持续展开。」

声明强调：「出于对家属的尊重，我们将保留额外资讯，包括阵亡官兵身份，直到下一位亲属通知完成后24小时才会公开。」

据报，三名阵亡的美军官兵驻扎于科威特。路透社
据美国NBC News报道，特朗普表示：「我们有三人阵亡，确实预料到会有伤亡——但最终这对世界而言将是一笔伟大的交易。」

据NBC报道，三名阵亡的美军官兵驻扎于科威特。科威特周六遭伊朗导弹与无人机袭击，其中科威特国际机场客运大楼有结构性损害，部分旅客与机场员工轻伤。另外，美军在科威特的基地同样遭受袭击，有人员受伤。

相关新闻：伊朗局势｜40名伊朗军事指挥官不到1分钟内被炸死　以色列军方：包括哈梅内伊

科威特是美国在波斯湾的多个军事基地之一，自美以联合空袭伊朗后，多个基地遭到伊朗导弹袭击。

