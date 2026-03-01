伊朗局势︱杜拜机场遇袭航厦烟雾弥漫 中国公民囤物资避难 阿联酋航空全线停航︱有片

美国、以色列大规模攻击伊朗，已致该国最高领导人哈梅内伊死亡，伊朗亦向中东多国的美军基地及以色列还击。受伊朗导弹及无人攻击机影响，阿联酋杜拜机场被击中有4人受伤，机场要紧急关闭，大量旅客滞留，有居于当地的中国公民指，暂未听到爆炸声，外卖也照常可叫。有滞留杜拜的中国人表示，回国受阻旅游群已有337人，还不断有人加入。



昨晚（2月28日）晚上，阿联酋航空发布暂停运营消息，称受多地空域关闭影响，阿联酋航空已暂停往返杜拜的所有航班。此举相当罕见，作为中东地区最大的航空公司，以往发生中东冲突时，阿联酋航空仅仅暂停飞往特定冲突地区的航班，而非全线停航。

航机大楼烟雾弥漫

伊朗遭到攻击后，即向周边国家还击，作为中东航空枢纽的阿联酋杜拜机场，2月28日遭伊朗的「见证者（Shahed）」自杀无人机击中，导致4人受伤，航机大楼内烟雾弥漫，部份天花破损，碎片、杂物跌落地上。大批旅客疏散避险。

杜拜机场指，伤者全是机场工作人员，已获治疗，受事故影响，机场紧急关闭，应变单位已全面进驻处理。

有中国游客在社群平台表示，为了尽快离开中东，已购买1日最先起飞的往印尼机票，打算到了东南亚再想办法回国，但受杜拜机场遭攻击暂时关闭影响，只能等待航班恢复。



极目新闻报道，有当地的中国网民表示，当地时间28日下午已抵达杜拜机场，把行李托运准备回国，但安检通道突然关闭，等了半个小时后被疏散。

该网民指，她在杜拜有住处，于是先回家，「那些在迪拜中转的不知道怎么办」。她又表示，其朋友在迪拜其他区看到有导弹碎片坠地，但自己则没有看到或听到爆炸声，「目前外卖也能叫到，不知道什么时候能回国，还是按习惯囤了点物资」。

错锋出游变有国难回

浙江衢州旅客曾曾与妹妹，2月22日临时决定错锋出游，24日抵达杜拜，战火一起，28日的返程航班即取消，后来改买3月2日凌晨的机票，目前仍未能成功出票，不知何时才能真正离开。

曾曾指，第一次听到拦截导弹的爆炸声，感到很震惊，手机随即也弹出紧急警报，没想到生活在和平的国家的她，战争「会离自己这么近……」。

她透露，滞留杜拜后，即加入了回国受阻的旅客群，「现在已有337人了。陆续还有人进群」。