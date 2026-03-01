伊朗局势︱杜拜机场被炸4伤紧急关闭 阿联酋中国公民：外卖照常
更新时间：11:50 2026-03-01 HKT
发布时间：11:50 2026-03-01 HKT
发布时间：11:50 2026-03-01 HKT
美国、以色列大规模攻击伊朗，已致该国最高领导人哈梅内伊死亡，伊朗亦向中东多国的美军基地及以色列还击。受伊朗导弹及无人攻击机影响，阿联酋杜拜机场被击中有4人受伤，机场要紧急关闭，大量旅客滞留，有居于当地的中国公民指，暂未听到爆炸声，外卖也照常可叫。
航机大楼烟雾弥漫
伊朗遭到攻击后，即向周边国家还击，作为中东航空枢纽的阿联酋杜拜机场，2月28日遭伊朗的「见证者（Shahed）」自杀无人机击中，导致4人受伤，航机大楼内烟雾弥漫，部份天花破损，碎片、杂物跌落地上。大批旅客疏散避险。
相关新闻：伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店遭飞弹碎片击中 台湾旅客忆述逃命过程：超级可怕・有片
杜拜机场指，伤者全是机场工作人员，已获治疗，受事故影响，机场紧急关闭，应变单位已全面进驻处理。
有中国游客在社群平台表示，为了尽快离开中东，已购买1日最先起飞的往印尼机票，打算到了东南亚再想办法回国，但受杜拜机场遭攻击暂时关闭影响，只能等待航班恢复。
相关新闻：伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 央视：开会时遇袭︱不断更新
极目新闻报道，有当地的中国网民表示，当地时间28日下午已抵达杜拜机场，把行李托运准备回国，但安检通道突然关闭，等了半个小时后被疏散。
该网民指，她在杜拜有住处，于是先回家，「那些在迪拜中转的不知道怎么办」。她又表示，其朋友在迪拜其他区看到有导弹碎片坠地，但自己则没有看到或听到爆炸声，「目前外卖也能叫到，不知道什么时候能回国，还是按习惯囤了点物资」。
最Hit
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
占用他人车头当枱摆重嘢 车主劲心痛公审尖沙咀两长发女 再爆出另一自私恶行｜Juicy叮
2026-02-28 11:12 HKT
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
2026-02-27 14:47 HKT
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
2026-02-28 08:00 HKT
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
2026-02-28 10:30 HKT