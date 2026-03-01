哈梅内伊身亡︱掌权37年遭美以击毙 曾遭暗杀右臂瘫痪

伊朗最高领袖哈梅内伊，遭美国、以色列空袭死亡。哈梅内伊出身低阶宗教家庭，在追随伊朗已故宗教领袖霍梅尼后，积极参与推翻巴列维王朝活动，先后6次被捕，成为霍梅尼得意门生，加上与革命衞队关系密切，最终在1989年霍梅尼逝世后，接班为伊朗最高领袖，掌权37年期间，一直打压国内改革势力，并与西方世界为敌。

霍梅尼得意门生上位

哈梅内伊1939年4月19日，出生于伊朗东北部什叶派圣城马什哈德郊区哈梅内镇的一个贫穷宗教家庭，父亲是一名宗教学者，在父母自小灌输下，哈梅内伊4岁入读宗教学校，学习《古兰经》。



1958年起，哈梅内伊定居什叶派中心城市库姆，遇到人生导师霍梅尼，开始投身反巴列维王朝运动，在霍梅尼流亡海外时，哈梅内伊继续在伊朗活动，宣扬霍梅尼的思想，曾6次遭到秘密警察拘捕，饱受酷刑。

已故伊朗最高领袖哈梅内伊曾遭暗杀致右臂瘫痪。美联社

哈梅内伊在位时一直与美国对抗。法新社

伊朗官方证实哈梅内伊死讯前，美国总统特朗普已宣布成功击杀对方。路透社

霍梅尼1979年成功推翻巴列维政权回国，先后任命得意门生哈梅内伊任国防部副部长、革命卫队司令等职，并受命组建伊斯兰共和党。



1981年，时任伊朗总统拉贾伊遭暗杀，哈梅内伊接任总统一职。同年6月，哈梅内伊遭收音机炸弹暗杀，导致右臂瘫痪。

拒对西方制裁屈服

1989年6月，霍梅尼逝世，哈梅内伊成为伊朗最高领袖，一直掌权至2月28日，遭美国、以色列空袭丧生为止。

哈梅内伊在位时，一直与西方世界对抗，面对美国为首的经济制裁，拒不屈服；对内，在得到革命卫队及巴斯基民兵支持下，对民众采严厉控制，打压改革派。

在2025年12月28日于全国各地爆发的示威中，伊朗承认有3117人死亡，美国总统特朗普则指，伊朗官方的血腥镇压最少导致3.2万人丧生。