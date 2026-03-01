伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事

路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。不过伊朗方面表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。

以色列总理内塔尼亚胡在稍早前已公开指，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世。当时伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

此前，伊朗外长阿拉格齐接受美国全国广播公司（NBC）访问表示，据他所知，哈梅内伊「仍然活著」，但伊朗可能损失了一两名指挥官。

在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。路透社

美国总统特朗普接受美国媒体访问时，被问及美国政府是否相信伊朗领导人已被杀。特朗普回答说：「我们认为这是事实。」他又说：「是的，很多人被杀了。但我们并不了解全部情况，但确实很多人被杀了。这是一次威力巨大的打击。」

据路透社报道，在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。