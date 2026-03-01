Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜以色列官员：哈梅内伊已死并找到遗体  伊朗：他仍在指挥战事

即时国际
更新时间：04:42 2026-03-01 HKT
发布时间：04:42 2026-03-01 HKT

路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。不过伊朗方面表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。

以色列总理内塔尼亚胡在稍早前已公开指，有很多迹象表明，伊朗最高领袖哈梅内伊已经去世。当时伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊表示，他「无法确认」在美国和以色列袭击目标中，伊朗高层领导人是否安然无恙。

此前，伊朗外长阿拉格齐接受美国全国广播公司（NBC）访问表示，据他所知，哈梅内伊「仍然活著」，但伊朗可能损失了一两名指挥官。

在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。路透社
在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。路透社
路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。不过伊朗方面表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。
路透社引述以色列官员指，已找到哈梅内伊的遗体，证实他已经死去。不过伊朗方面表示，哈梅内伊「仍在指挥战事」（commanding the field）。

美国总统特朗普接受美国媒体访问时，被问及美国政府是否相信伊朗领导人已被杀。特朗普回答说：「我们认为这是事实。」他又说：「是的，很多人被杀了。但我们并不了解全部情况，但确实很多人被杀了。这是一次威力巨大的打击。」

据路透社报道，在伊朗首都德黑兰，卫星影像显示，美国和以色列对伊朗发动空袭后，伊朗最高领袖哈梅内伊的住所冒出滚滚黑烟，损毁严重。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱美国以色列空袭致伊朗逾200死、747人伤 内塔尼亚胡：哈梅内伊或已去世︱不断更新
即时国际
2026-02-28 03:00 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
23小时前
00:43
伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片
即时国际
5小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
19小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
蔡思贝官方资料被TVB删除疑正式离巢  曾被封「最不受欢迎视后」  传获猛人照顾准备嫁人？
蔡思贝官方资料被TVB删除疑正式离巢  曾被封「最不受欢迎视后」  传获猛人照顾准备嫁人？
影视圈
8小时前
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
12小时前
我要赞佢｜港人记者移民后一度不适应 维修衣车义卖环保袋回馈社区
好人好事
21小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
20小时前