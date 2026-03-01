伊朗局势︱据报霍尔木兹海峡将闗闭 船只接获禁行警告 美呼吁商船避行

伊朗革命卫队（IRGC）旗下的塔斯尼姆通讯社报道，位于伊朗南部、连接波斯湾与阿曼湾的战略要道霍尔木兹海峡（Hormuz Strait）即将关闭。

船只接获警告不得通过海峡

报道引述消息人士称，有船只接获来自伊朗革命卫队的警告，指任何船舶均不得通过该海峡。英国海事贸易行动办公室（UKMTO）亦表示，收到多宗报告指有船只接获关闭海峡的警告。

美国运输部发出公告，建议商用船只暂时避开波斯湾，因近期伊朗遭受攻击后，该地区军事活动频繁。美国海事管理局（Maritime Administration）表示，霍尔木兹海峡、波斯湾、阿曼湾及阿拉伯海正有「大量军事行动」，建议船只尽量远离相关区域。公告指，美国国旗船只、拥有或由美国船员操作的船舶，也应与美军舰保持至少30海里（约56公里）距离，以避免被误认为威胁。

据卡塔尔运输部消息，当地海上航行已暂时中止。

霍尔木兹海峡被视为全球最重要的海上贸易航道之一，也是石油运输的关键枢纽，全球约五分之一的石油与天然气需经此通道运输。