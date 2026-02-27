伊朗局势︱美伊举行关键谈判 「福特号」航母离开希腊奔赴中东

在美国大军压境，战云密布下，伊朗与美国关键的第三轮间接谈判昨日在瑞士日内瓦举行。这次会谈被认为对避免战争至关重要。美国总统特朗普曾威胁，如果不能达成核协议，将对伊朗发动攻击。其特使威特科夫指特朗普要求未来任何协议均不设「日落条款」，伊朗必须长期遵守协议承诺。美军最大航母「福特号」昨日上午离开希腊南部的海军基地，奔赴中东。

此次谈判由阿曼斡旋，在阿曼驻日内瓦外交代表机构举行。伊朗外交部长阿拉格齐率领代表团参加，美方代表是总统特使威特科夫和总统特朗普的女婿库什纳。伊朗表示，国际原子能机构总干事格罗西加入谈判。伊朗已就谈判向美方提交一份提案，称回应了美国长期以来关于伊朗核计划和平性质的种种说辞。美国网媒Axios新闻网站周三报道，威特科夫称，美方正要求伊朗同意，核协议若达成，将「无限期有效」，即不设「日落条款」。

美特使要求无限期有效

阿曼外交大臣巴德尔昨日稍后说，美伊的间接谈判休会后会继续进行。他在社交媒体发文说：「今天，我们在日内瓦交换了许多富有创意和积极的想法，现在美伊谈判已休会。我们稍后将继续谈判，希望取得更多进展。」 会谈于当天下午继续。

此前，美伊第二轮间接谈判17日在日内瓦举行，双方均表示，尽管分歧仍存，但谈判较上一轮取得进展。

美国近期在中东地区大规模集结兵力。特朗普日前承认，他在考虑对伊朗进行「有限军事打击」。美军最大航空母舰「福特号」当地时间周四上午离开位于希腊南部克里特岛苏达湾的海军基地，前往中东，预计在24小时内抵达以色列。 「福特号」航母被视为美国对伊军事部署的「最后一块拼图」，部署到位后，将与「林肯号」航母攻击群在中东地区形成「双航母」格局。

美国副总统万斯周三称，根据美国掌握的证据，在去年6月美国主导空袭伊朗核设施后，伊朗正试图重建其核计划。他向记者说：「原则非常简单：伊朗不能拥有核武……你不能让世界上最疯狂、最糟糕的政权拥有核武。」伊朗国防委员会秘书沙姆哈尼昨日说，如果伊美第三轮谈判核心问题是确保伊朗不寻求发展核武器，谈判双方则有望迅速达成协议。他强调，这一条件符合伊朗已公开的军事理论和领导层的指示。

伊朗划两红线保导弹能力

专家认为，根据伊朗官员近期释放的讯息，伊朗或以三重筹码，换取美国承认伊方和平利用核能权利并解除经济制裁： 一是降低境内铀浓缩水平和库存，二是设立多方参与和监督的民用铀浓缩区域联营体，三是向美国企业开放投资伊朗石油业的机会。不过，伊朗近日继续强调两条「红线」：伊方和平利用核能的权利不可剥夺，导弹能力不容谈判。