Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本关西机场中国旅客跌58%　台韩泰旅客人数逆势急升

即时国际
更新时间：13:30 2026-02-26 HKT
发布时间：13:30 2026-02-26 HKT

日本关西国际机场公布最新营运概况，受政治因素及旅游警示影响，今年1月份的中国航线旅客人数出现「断崖式」下跌，较去年同期减近60%。虽然最大客源受挫，但受惠于台湾、南韩及东南亚旅客的强劲增长，机场整体的入境旅游需求仍维持良好韧性。

中国航线旅客仅剩27万

根据关西机场公司25日发布的数据，1月份国际航线的中国旅客数仅约27万人次，同比大幅减少58%。共同社分析指出，中国政府近期呼吁民众避免赴日旅游，是导致旅客人数缩减的主因。受此拖累，关西机场国际航线总旅客人数下降约10%，其中外国旅客总数约为162万人，减少15%。

关西国际机场1月份的中国航线旅客人数较去年同期减近60%。(法新社)
关西国际机场1月份的中国航线旅客人数较去年同期减近60%。(法新社)

台韩及东南亚客源显著上升

数据显示，来自台湾、南韩及东南亚的旅客数量显著上升，与此同时，搭乘国际航班的日本旅客也增加15%，反映当地出境旅游市场正逐步复苏。除国际航线外，关西机场国内航线旅客亦微跌7%。综合各项数据，该机场1月总旅客数约为256万人，整体下降9%。

关西机场是位于日本大阪府的大型国际机场，为京阪神都会区乃至近畿地方的主要联外国际机场，与神户机场、大阪国际机场并列为关西地方三大机场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
19小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
23小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
22小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
17小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
21小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
4小时前
天气潮湿谷牛出没注意！白米布满谷牛还能吃吗？专家教4招驱除/预防「蛀米大虫」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
22小时前