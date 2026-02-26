日本关西机场中国旅客跌58%　台韩泰旅客人数逆势急升

日本关西国际机场公布最新营运概况，受政治因素及旅游警示影响，今年1月份的中国航线旅客人数出现「断崖式」下跌，较去年同期减近60%。虽然最大客源受挫，但受惠于台湾、南韩及东南亚旅客的强劲增长，机场整体的入境旅游需求仍维持良好韧性。

中国航线旅客仅剩27万

根据关西机场公司25日发布的数据，1月份国际航线的中国旅客数仅约27万人次，同比大幅减少58%。共同社分析指出，中国政府近期呼吁民众避免赴日旅游，是导致旅客人数缩减的主因。受此拖累，关西机场国际航线总旅客人数下降约10%，其中外国旅客总数约为162万人，减少15%。

关西国际机场1月份的中国航线旅客人数较去年同期减近60%。(法新社)

台韩及东南亚客源显著上升

数据显示，来自台湾、南韩及东南亚的旅客数量显著上升，与此同时，搭乘国际航班的日本旅客也增加15%，反映当地出境旅游市场正逐步复苏。除国际航线外，关西机场国内航线旅客亦微跌7%。综合各项数据，该机场1月总旅客数约为256万人，整体下降9%。

关西机场是位于日本大阪府的大型国际机场，为京阪神都会区乃至近畿地方的主要联外国际机场，与神户机场、大阪国际机场并列为关西地方三大机场。