关税违宪裁决｜特朗普：任何国家想「耍花招」将临更高关税 欧议会暂停审批欧美贸易协议

美国联邦最高法院日前裁定，总统特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）推行的单边关税措施违宪，引发全球市场震荡。特朗普周一（23日）强硬警告，任何国家若企图借裁决「耍花招」，将面临更高关税，甚至「更严重后果」。

特朗普：作为总统，不必再向国会寻求关税批准

特朗普在社交平台发文指，某些国家多年来「占美国便宜」，若利用法院裁决试图规避原有安排，美方将征收比此前协议更高的关税。他又强调，作为总统毋须再向国会寻求批准，关税权力早已获得授权，即使法院裁决亦未否定其整体关税权限。

他说：「这些关税早已以多种形式获得批准，并早在很久以前就已经如此了。而且，就连那个荒谬且漏洞百出的最高法院裁决也再次确认了这一点。」

在裁决公布后，特朗普迅速签署行政命令，改引用《贸易法》第122条，以「国际收支严重失衡」为由，对全球进口商品征收10%关税，自美东时间24日凌晨起生效，为期150天。根据美国法例，上述关税若要延期，需由国会批准。

其后他再宣布，将税率提高至法律容许的15%上限，并即时实施，同时表示会在未来150天内研究并公布新的「合法关税机制」。

欧洲议会要求法律确定性

特朗普发出警告之际，代表欧洲多国的欧洲议会国际贸易委员会主席朗格表示，欧议会谈判团队已决定暂停批准欧美贸易协议的相关程序，并推迟原定于24日进行的投票。

朗格指出，在采取进一步行动前，必须确保规则清晰及具备法律确定性，以免协议基础出现动摇。