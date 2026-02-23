Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争｜特朗普拟派医疗船前赴格陵兰「帮病患」 遭回：不了，谢谢

即时国际
更新时间：04:41 2026-02-23 HKT
发布时间：04:41 2026-02-23 HKT

美国总统特朗普近日再就格陵兰议题发声，21日透过社交平台宣布，正与路易斯安那州州长兰德里（Jeff Landry）合作，计划向格陵兰派遣一艘医疗船，为当地「众多患病却未获妥善照顾的人」提供服务。

数小时前潜舰撤人　时机引揣测

特朗普在白宫为共和党州长举行晚宴前发布有关消息，并于席间与兰德里并肩而坐。他在帖文中写道，医疗船「正在前往格陵兰的途中」，语气强烈。

不过，白宫及兰德里办公室均未就计划细节作出回应，亦未说明此举是否应丹麦或格陵兰方面邀请，也未交代具体支援对象及医疗需求。美国国防部暂未置评。

目前美国海军拥有两艘大型医疗船——「仁慈号」（USNS Mercy）及「安慰号」（USNS Comfort），但两艘均未部署于路易斯安那州。外界亦关注兰德里在整项安排中的角色。兰德里早前获特朗普任命为格陵兰特使。

值得注意的是，在特朗普宣布消息前数小时，丹麦联合北极司令部刚公布，从一艘停泊于格陵兰首府努克（Nuuk）外约7海里的美国潜舰上，撤离一名需紧急医疗救治的船员。惟目前尚未证实两者是否存在关联。

丹麦方面近期动作频频。丹麦国王佛佛瑞德里克十世（Frederik X）上周于一年内第二度访问格陵兰，显示哥本哈根对该地的重视。上月底，格陵兰、丹麦与美国亦举行会谈，试图缓和北约内部持续数月的紧张局势。

对于特朗普提出派遣医疗船的建议，格陵兰总理尼尔森回应简洁明确：「不了，谢谢。」

 

