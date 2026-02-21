Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《哈利波特》「马份」贴「马尔福」春联贺岁

即时国际
更新时间：21:43 2026-02-21 HKT
发布时间：21:42 2026-02-21 HKT

今年农历新年适逢「马年」，《哈利波特》中的反派角色「马份」（Draco Malfoy），因其中国译名「马尔福」的「马」字应节，「福」字吉祥，意外成为华语网络圈的新春吉祥物。岂料此热潮竟传到本人耳中，「马份」本尊、英国演员汤姆费尔顿（Tom Felton）周四（19日）更亲自在社交平台贴出「马尔福」专属春联向大家拜年，引爆网民热议，不少人惊呼：「估唔到系真人！」

相关新闻：「马份」新年爆红｜《哈利波特》反角译名马尔福 「马年尔等有福了」

《哈利波特》「马份」贴「马尔福」春联贺岁。 Threads
《哈利波特》「马份」贴「马尔福」春联贺岁。 Threads

从汤姆费尔顿分享的相片可见，他站在一道贴有「天增岁月人增寿 春满乾坤福满门」的繁体字春联墙前，而正中央的「斗方」并非传统的「福」字，而是换上了「马份」的剧照，下方更煞有介事地贴上「马尔福」的繁体中文、拼音及英文名Malofy。他更用繁体字发文写道：「Happy Chinese new year x 新年快乐」，诚意十足。

帖文一出，旋即「吓亲」全球网民。不少台湾及香港粉丝涌入留言，纷纷表示难以置信：「系咪真㗎？官方帐号嚟㗎？」、「真系活得耐，乜都见得到」、「我仲以为系AI key图，点知系本人！」、「马份贴自己嘅春联，画面太好笑」。事件迅速发酵，亦有英语圈的粉丝特意向其他外国网民解释这个「谐音梗」的来龙去脉，共同见证这场有趣的文化互动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
12小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
5小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
财政司副司长黄伟纶今日召开记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收购7座业权 未补价每呎$8000 已补价$10500 总收购价68亿
社会
5小时前
六合彩2亿新春金多宝︱头奖5注中每注派逾4200万 即睇幸运儿系咪你！
社会
12小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
11小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
6小时前
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
海洋公园最后一只北极狐逝世！香港出世陪伴港人11年 雪狐居关闭网民不舍：两个礼拜前先见过.....
生活百科
10小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
4小时前
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
陆永北上发展猪笼入水 新界复式豪宅户外花园大到变排球场 巨型睡房配置大露台媲美打工仔居所
影视圈
7小时前