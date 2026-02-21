今年农历新年适逢「马年」，《哈利波特》中的反派角色「马份」（Draco Malfoy），因其中国译名「马尔福」的「马」字应节，「福」字吉祥，意外成为华语网络圈的新春吉祥物。岂料此热潮竟传到本人耳中，「马份」本尊、英国演员汤姆费尔顿（Tom Felton）周四（19日）更亲自在社交平台贴出「马尔福」专属春联向大家拜年，引爆网民热议，不少人惊呼：「估唔到系真人！」

《哈利波特》「马份」贴「马尔福」春联贺岁。 Threads

从汤姆费尔顿分享的相片可见，他站在一道贴有「天增岁月人增寿 春满乾坤福满门」的繁体字春联墙前，而正中央的「斗方」并非传统的「福」字，而是换上了「马份」的剧照，下方更煞有介事地贴上「马尔福」的繁体中文、拼音及英文名Malofy。他更用繁体字发文写道：「Happy Chinese new year x 新年快乐」，诚意十足。

帖文一出，旋即「吓亲」全球网民。不少台湾及香港粉丝涌入留言，纷纷表示难以置信：「系咪真㗎？官方帐号嚟㗎？」、「真系活得耐，乜都见得到」、「我仲以为系AI key图，点知系本人！」、「马份贴自己嘅春联，画面太好笑」。事件迅速发酵，亦有英语圈的粉丝特意向其他外国网民解释这个「谐音梗」的来龙去脉，共同见证这场有趣的文化互动。