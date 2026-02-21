Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普签令加征10%全球关税 2月24日生效为期150天 适用已达成贸易协议国家

即时国际
更新时间：09:54 2026-02-21 HKT
发布时间：09:54 2026-02-21 HKT

美国最高法院周五（20日）裁定总统特朗普政府大规模关税政策违法，特朗普于同日（约香港时间周六凌晨2时）召开记者会，称对法院的裁决深感失望，批评裁决是「耻辱」。特朗普随即在结束记者会后于其社交平台Social Truth发文，宣布已签署行政命令，向全球加征10%关税。这项新关税将于2月24日生效，为期150天。对于包括制药业在内的独立调查产业及根据美墨加协议进入美国的商品仍享有豁免。

白宫其后证实，在最高法院作出裁决后，美国政府依据先前行政命令、援引《国际紧急经济权力法》推动的相关关税将不再有效。白宫官员进一步指出，先前已与美国达成贸易协议的国家，未来也将适用这项10%的新关税税率。

白宫确认终止部分关税措施

特朗普在Truth Social发文道：「我非常荣幸刚在白宫椭圆形办公室签署对所有国家一律课征10%关税的命令，相关措施将几乎立即生效。」

相关新闻：美最高法院裁定特朗普全球关税政策无效 学者：或须退还1,750亿美元

特朗普签署的行政命令，正式终止最高法院宣告无效的紧急关税措施。白宫另发布事实清单说明，指新措施将于24日凌晨零时01分生效，并对包括关键矿产、金属和能源产品在内的某些项目提供豁免，且不适用于一大范围的商品，包括部分食品以及已适用其他关税、且未受法院裁定影响的品项。

药业、关键矿产、金属和能源产品等获豁免

此外，有部分进口品似乎被排除在新一轮10%关税之外，例如牛肉与番茄，正是特朗普先前为缓解消费者价格压力，在早期关税中曾刻意排除的项目。

白宫表示，与特朗普政府达成关税协议的美国贸易伙伴，尽管先前可能已同意更高的关税水平，现在也将面临10%的关税。

特朗普：绝对有权征收10%关税

特朗普说：「我们将对所有商品统一征收10%的关税，我们绝对有权这样做，并正在实施中，这将为我国带来大量资金。接下来的大约5个月内，我们将进行各项必要的调查，以便对其他国家征收公平的关税。」

不过，一名白宫官员强调；「这只是暂时的，因为政府将寻求其他法律权限以实施更适当或事先协商好的关税率。」

特朗普批评最高法院「已被外国利益左右」，法院中的民主党人「是国家的耻辱」，某些大法官「不想做正确的事」。

他续称，关税为美国带来了强大的国家安全，政府将对关税采取其他替代方案，「也许我们可以收取更多金钱」，又称身为总统的他有权切断与某个国家的所有贸易往来，并有权实施禁运。

相关新闻：关税案｜保守派大法官倒戈 反对特朗普全球关税

对多国关税展开独立调查

他特别提及《贸易扩张法》（Trade Expansion Act）和《1974年贸易法》，又指第232条款、第122条款、第201条款和第301条款都是可以选择的方案，「第338条款也是，但这需要更长的流程」。

此外，特朗普亦宣布，将会根据《1974年贸易法》第301条，对多国的关税展开调查，以「保护我国免受其他国家和公司的不公平贸易行为的侵害」。

特朗普带点晦气地说：「法院说我不能根据IEEPA向任何国家收取1美元。（其实）我想做什么都可以⋯⋯我现在将朝着更强大的方向前进，现在我将走我原本可以走的路。」

退税之争恐怕持续数年

被问到美国须否退还关税，特朗普表示：「接下来五年，我们都会在法庭上度过。」暗示退税之争，恐怕会持续数年。

特朗普政府自12月14日起未提供关税征收数据，外界对美国政府至今究竟征收了多少相关关税，无法核查。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家今日稍早时候曾估计，基于美国《国际紧急经济权力法》征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。

加拿大政府：法院裁决证明关税毫无正当理由

加拿大政府发表声明表示，美国最高法院关于关税的裁决巩固了加拿大立场，即美国实施的《国际紧急经济权力法》的关税毫无正当理由。

英国政府就美国最高法院关于关税的裁决表示：「这应由美国自行决定，但随着更多细节公布，我们将继续支持英国企业。」

 

