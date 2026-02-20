Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网购护照︱马尼拉肢解案「台湾」疑凶 真身原来是……

即时国际
更新时间：16:35 2026-02-20 HKT
发布时间：16:35 2026-02-20 HKT

菲律宾马尼拉日前发生一宗杀人肢解案，警方拘捕疑凶时，对方持有台湾护照自称台湾人，经查，疑凶持有的护照是购于网上的假证件，真正身份是中国公民。

胶桶藏人体残肢

据菲律宾传媒报道，本月15日，马尼拉华人区附近有民众打开一个蓝色胶桶，发现内里是一已被肢解的男性人体。

台湾官员核实后，确认疑凶所持的是网购假护照。中央社
马尼拉杀人肢解案「台湾」疑凶，自称其实来自新疆。菲律宾警方
疑是肢解案中的分尸工具。
相关新闻：大马分尸案 | 71岁翁被毁婚暴怒 联同儿子肢解前未婚妻

警方接报，翻看闭路电视拘捕一名运尸的华人男子。警方指，协助运尸的男子是帕赛市一处公寓的保安，在看见住户推车运送蓝色胶桶时，协助推入电梯，该保安声称完全基于好心，不知桶内有尸体，事后获对方请饮汽水作答谢。

警方在涉案单位，找出染血锯子、菜刀，疑是作案工具，但推尸住户则已逃去。之后，根据被捕保安资料追查，于19日拘捕32岁自称台湾人的男主谋。

假护照用大陆汉语拼音

台湾刑事局驻菲人员20日到警局查核疑凶身份时，发现护照被人窜改，英文姓名亦是采用大陆的汉语拼音，证实护照是伪造文件。

对方承认，护照购于网上，他本人来自新疆。

菲律宾警方目前仍在调查死者及疑凶真正身份及死因，初步相信案件涉及金钱纠纷。

 

