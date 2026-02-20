怒批奥巴马泄密犯大错后 特朗普下令公开UFO与外星人相关档案

美国总统特朗普指控前总统奥巴马上周在播客节目中宣称「外星人是真实存在」，泄漏了机密资讯，是「犯了大错」后，他将指示五角大楼和其他相关机构启动识别和公布与外星人、不明空中现象（UAP）和不明飞行物体（UFO）相关的政府文件的程序。

特朗普在其社交平台Truth Social发文称：「鉴于公众对此表现出巨大兴趣，我将指示国防部部长和其他相关部门及机构，启动识别和公布与外星人、不明空中现象和不明飞行物相关的政府文件程序。」

特朗普批评奥巴马后，下令五角大楼公开UFO与外星人相关档案。美联社

奥巴马指，所谓外星人被关在51区或存在秘密地下设施的说法，除非存在一个庞大阴谋并且连美国总统都被蒙在鼓里，否则并无此事。路透社

51区的军事设施。路透社

回应公众巨大期盼

特朗普没有明确说明是否会向公众发布机密文件，但他补充，文件应包括「与高度复杂但极其有趣的事项相关其他资讯」。

值得注意的是，特朗普同日还批评奥巴马上周在播客（Podcast）节目中发表「外星人真实存在」的言论。特朗普在空军一号上向记者表示：「他（奥巴马）泄露了机密讯息，他不应该这么做。」特朗普并直言奥巴马犯了大错。

当被记者问及自己是否也认为外星人存在时，特朗普回答说：「嗯，我不知道他们是否真的存在。」

奥巴马曾指外星人真实存在

奥巴马上周在播客节目中告诉主持人科恩（Brian Tyler Cohen），他认为外星人真实存在。在这番言论引发广泛关注后，奥巴马在Instagram发文澄清，鉴于宇宙浩瀚，从统计角度来看，地球之外存在生命的可能性很高。

奥巴马又补充，在自己担任总统期间，从未看到外星人与人类接触过的证据。他也指出，所谓外星人被关在51区或存在秘密地下设施的说法，除非存在一个庞大阴谋并且连美国总统都被蒙在鼓里，否则并无此事。

目前没有迹象显示奥巴马在受访时引用任何机密资料。

五角大楼在2024年曾发表报告指出，「没有证据」显示美国政府曾遭遇外星生命，多数不明飞行物目击事件其实只是一般物体。2023年，美国众议院也曾就「不明异常现象」举行听证会，但未出现重大爆料或确认外星生命存在。