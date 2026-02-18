美加州北雪崩埋野滑队 6人获救9人失踪

美国加州北部山区17日发生严重雪崩，一队15人滑雪队被困，目前暂救回6人，尚有9人失踪，救援人员正于恶劣天气下，试图搜救失踪人员。

综合外媒及内华达县警长办公室消息，雪崩地点为加州及内达达州边境的太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）蛙湖（Frog Lake）一带。17日上午11时30分，海拔约2500米的现场正遭遇强烈冬季风暴，警方接报，一队15人（前称16人）的野外滑雪队，遇上严重雪崩被困。

相关新闻：意大利冬奥赛区附近发生雪崩 3名越野滑雪人士死亡

据内华达山脉雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，这场雪崩达2.5级（最高为5级），足以造成伤害、掩埋或致人于死通常规模约为一座美式足球场长度，积雪高度超过1.8米。

救援人员接报后，发现6名幸存者，但他们在雪崩发生约5小时后仍然受困，队中其他约10人则失踪。

内华达县警长办公室最新消息指，由于天气极恶劣，救援人员花了数小时才能抵达现场，现已将幸存的6人救出，他们全部负伤，已送医院治疗。

该办公室指，现已确认滑雪队全员为15人，现仍有9人失踪，搜救工作仍在持续，但在恶劣天气下，预料今日难有进展。