俄美乌首日会谈结束 持续6小时气氛紧张 双方同意周三上午继续讨论

即时国际
更新时间：07:41 2026-02-18 HKT
发布时间：07:41 2026-02-18 HKT

俄罗斯与乌克兰代表团在美国斡旋下，于瑞士日内瓦举行的首日和谈结束，双方同意周三上午继续讨论，但外界对取得突破期望偏低。

乌克兰首席谈判代表乌梅罗夫（Rustem Umerov）表示，首日谈判聚焦「实际问题及可能解决方案的机制」，气氛紧张，持续六小时，以双边及三边形式进行。他强调乌方会「建设性」参与，但「没有过高期望」。乌梅罗夫会将结果向总统泽连斯基汇报。

泽连斯基晚间视像讲话中重申，乌克兰愿意迅速达成「体面协议」结束战争，强调「我们不需要战争」，只是在捍卫国家独立。他表示正等待日内瓦团队报告，「问题只在于俄罗斯想要什么」。

俄美乌首日会谈结束 持续6小时气氛紧张 双方同意周三上午继续讨论。美联社
美方由特朗普特使威特科夫及特朗普女婿库什纳斡旋。俄方首席谈判代表为普京助理梅丁斯基。俄媒引述消息指谈判「紧张」，涉及多种格式。双方团队均包括高级军事将领，美国欧洲司令部司令阿莱克西斯·格林克维奇将军及陆军部长丹·德里斯科尔亦出席与对方会面。

谈判前数小时，俄罗斯发动大规模空袭，使用近30枚导弹及近400架无人机攻击乌克兰12个地区，至少9人受伤，南部港口敖德萨数万居民断水断电。乌克兰能源基础设施再遭重创，冬季严寒下数十万人无暖气及电力。乌克兰同时反击，无人机击中俄南部克拉斯诺达尔地区油库，引发火灾；别尔哥罗德边境电力设施亦受损。

 

