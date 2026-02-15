Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慕尼黑安全会议︱鲁比奥谈美欧关系　放软立场：密不可分

即时国际
更新时间：09:35 2026-02-15 HKT
发布时间：09:35 2026-02-15 HKT

第62届慕尼黑安全会议（慕安会）上周五在寒风冷雨中开幕，跨大西洋关系的动荡和不确定性，成为会议的焦点。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）昨日试图安抚不安的欧洲盟友，表示美国和欧洲「密不可分」，华府希望「振兴」跨大西洋联盟，认为强大的欧洲将能协助美国肩负「复兴」全球的使命。

相关新闻：慕尼黑安全会议｜王毅会见鲁比奥 双方同意服务好两国高层互动

美欧关系因美国总统特朗普扬言夺取格陵兰，以及经常对华府盟友语带轻蔑而呈现紧张。鲁比奥在慕安会上发表的讲话，则明显放软语气。他说：「我们并不寻求分离，而是要给这段长久友谊恢复元气，重振人类历史上最伟大的文明。我们要的是焕然一新的联盟。他表示，「我们希望欧洲强大，我们相信欧洲必须挺过去」，并强调美国和欧洲「密不可分」。鲁比奥这番表态与美国副总统万斯去年在同一场合发表的强硬谈话，形成鲜明对比。当时万斯对欧洲移民和言论自由政策提出批评，令欧洲盟友震惊。

鲁比奥说，一个未来愿景驱动美国，「这个愿景和我们文明的过去一样自豪、一样独立自主，也同样充满活力」。他说：「虽然我们已经做好必要时单独行动的准备，但我们倾向、我们期望与在欧洲朋友们携手，共同推动此一目标。」

德国总理默茨上周五在慕安会发表演说，直言美欧之间出现鸿沟，并提出4大「自由方案」作为回应，主张欧洲与德国应在思维上「按下转换开关」，以更务实方式强化自身实力、降低依赖，捍卫以规则为基础的国际秩序。名为「自由方案」的4大改革方向，第一是强化德国自身实力，涵盖军事、经济与科技领域，以降低对外依赖并提升国家韧性。德国将持续支持乌克兰，强化军备建设，将德国联邦国防军「打造成欧洲最强常规军」。

第二是强化欧洲。默茨表示，主权自主的欧洲是对大国竞逐新时代最好的回应，欧盟应减少过度官僚与繁复规范，提升竞争力。第三是欧洲将别对美国「自我造成的不成熟依赖」，但不会否定北约，而是要在同盟内打造更强的欧洲支柱。第四是拓展全球合作。默茨认为，仅靠欧洲整合与跨大西洋关系已不足以维系以规则为基础的世界秩序，德国将与理念部分相近的国家加强合作，包括加拿大、日本、印度、巴西及海湾国家等，以分散风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
18小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员勿「主动」索取利益
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
10小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
14小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
14小时前
宝福山骨灰被盗丨翁静晶证已寻回刘家良骨灰：好激动 稍后将安排撒灰
突发
11小时前
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
「最强小三」五索情人节揭婚外情辛酸 与百亿人夫一度分手 马生：系咪一定要咁癫？
影视圈
12小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
14小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
20小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
17小时前