日女网红穿迷你裙参拜寺院 遭强制围布巾 网民怒骂：别再来了

日本女网红「ぽたる」（Hotaru）近日穿著迷你裙，前往福冈知名寺庙南藏院参拜时遭到阻拦，被要求围上一条深蓝色布巾，才能放行。她事后发文抱怨，指自己对服饰规定并不知情，随即被网民怒骂，要她别再去福冈。

南藏院号称拥有全球最大涅槃卧佛铜像，「ぽたる」11日在社交平台X发文表示，她参拜前在入口处被寺方人员拦下。她指出，没想到南藏院竟然禁止穿迷你裙，要被强制围上一块深蓝色的布。

社媒发文抱怨挨轰

「ぽたる」坦言对于「不能穿迷你裙」的服仪规定并不知情，而且感觉相当震惊。但网民纷纷留言提醒，「短裤、迷你裙当然不行，露肩、露肚脐也都禁止。基本上就是不能露太多肌肤，裙子必须过膝」。

事件发酵后，「ぽたる」透露收到私讯攻击，被要求别再去福冈。她无奈表示自己就住在福冈，因此办不到，坦言「没常识就是罪过！以后我会多加注意的！」