伊朗局势 | 特朗普给最后时限 警告伊朗1个月内达协议 传第2艘航母将赴中东

美国总统特朗普周四（11日）对伊朗发出强硬警告，若伊朗未能在一个月内达成核协议将面临极为惨痛的后果，同时考虑派遣第2艘航空母舰前往中东。美联社引述消息人士报道，全球最大航母「福特号」将前往中东部署，加入该区的「林肯号」行列，将令中东同时有2艘航母。

特朗普在白宫会晤到访的以色列总理内塔尼亚胡一天后称，希望美国与伊朗之间的核谈判能在未来一个月内取得成果，「我们必须达成协议，否则后果将会非常痛苦、非常惨痛。我不希望这种情况发生，但我们必须达成协议。如果伊朗不达成协议，这对他们来说将会是非常惨痛的经历」。

全球最大的美国航母「福特号」将前往中东部署。美联社

特朗普表示，考虑派遣第2艘航空母舰前往中东。美国海军

特朗普在白宫会晤到访的以色列总理内塔尼亚胡。新华社

拟向中东派第2艘航母

特朗普正在考虑派遣第2艘航空母舰前往中东，以向伊朗施压。他再提去年7月以色列与伊朗12天战争期间，他下令美军空袭德黑兰核设施的行动。他称：「我们会看看能否与他们达成协议，如果不行，我们将进入第二阶段。第二阶段对他们来说将会非常严厉。」

美联社其后引述消息人士报道，全球最大的「福特号」将前往中东部署，令该区同时有2艘航母。「林肯号」航母战斗群早已在该区就位。

到访美国的内塔尼亚胡表示，此行目的在于敦促特朗普在伊朗核谈判中采取更强硬立场，特别要求将伊朗弹道导弹武器纳入协商范围。

以总理要求伊朗导弹纳入协商

内塔尼亚胡在离开华府前指出，虽然特朗普相信目前创造的条件可能促成协议，加上伊朗肯定明白上次没有达成协议是个错误，但他仍对于美伊两国是否能够达成协议抱持怀疑态度。

他强调，谈判不应只限于核议题，也要涵盖以色列视为非常重要的要素，例如伊朗弹道导弹计划、以及德黑兰对哈马斯、也门胡塞组织和黎巴嫩真主党等武装团体相关问题。

伊朗则明确表示，谈判范围应仅限于核计划，并坚持保留提升铀浓缩能力的权利。美国与伊朗此前已在阿曼重启会谈，但前一轮谈判因以伊战争和美国空袭而中断。