KK园区2.0︱青松园区内貌首曝光 铁栏铁网双重封窗
更新时间：21:17 2026-02-11 HKT
发布时间：21:17 2026-02-11 HKT
中缅泰联手打击缅北电骗KK园区，四大犯罪家族早前也陆续在中国伏法。有人发现在KK园区5公里外，新建「青松园区」从事电骗工作。知情者指，犯罪集团「化整为零」，以规模较少及分散隐藏方式在深山丛林，继续进行跨国电骗活动。
电骗园区化整为零隐蔽深山
红星新闻报道，马来西亚某公益组织负责人胡杰良表示，在缅甸发现一个新的电骗园区「青松园区（又称泰和园区）」，指园内有马来西亚通缉犯，涉嫌诱骗至少150名马来西亚人到上址，从事电骗活动。
胡杰良指，「青松园区」距离「KK园区」约5公里，位于后山深处，被丛林隐蔽。他指，该处被称为「KK园区2.0版」，目前正高速扩建中。
胡杰良表示，缅北的电骗产业被扫荡后，正处「变异升级」阶段，由「过去的集中式园区，转变成分散化、碎片化的据点，一拳打散后，它们像沙砾一样四散开来，随后又在别处重新聚拢」。
胡杰良获受困「青松园区」人士提供资料，其内部情况也首次曝光。照片显示，园区内的建筑基本上都是三层或四层高的楼宇，窗口都装著拇指粗细的铁栏，铁栏外还有一层铁网双重封闭，园区周边也有铁栏围起，间隔的铁栏之间疑似装有监控摄影机，而铁栏之外就是大量的荒山围绕。
此外，照片里还看到多辆巡逻车以及疑似一片运动场地；一些照片中，园区内堆放了大量建筑材料，不知是用于继续扩建还是此前扩建时剩下的材料。根据胡杰良11日中午收到的园区视讯显示，园区内许多宿舍阳台上还晾著洗好的衣物，意味著此时宿舍内还有许多人员。
据早前报道，位于妙瓦底的KK园区，在多国联合打击后，园内630余楝建筑物已全部被拆除。
