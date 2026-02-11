爱泼斯坦档案再曝骇人内容 最年幼受害者仅9岁 比坚尼女伏地爬枱底

美国司法部近日公开爱泼斯坦案相关的未删节调查文件与影像资料，其中一张照片内容引发舆论强烈关注。画面显示，爱泼斯坦与另外两名男子安坐桌前操作手提电脑，神情若无其事，而桌下则有一名身穿比基尼的女子伏地爬行，墙上更挂有一幅赤裸婴儿图像，场面被形容为「令人不寒而栗」。

据《纽约邮报》报道，该照片来源及拍摄地点未明，爱泼斯坦当时身穿白色T恤及黑色运动裤，裤上绣有「LSJ」字样，被指或代表其私人岛屿「小圣詹姆斯岛」。照片公开前，女子的身体及画中婴儿的生殖器部位已被官方用黑格遮盖。

除影像外，未删节文件内容同样令人震惊。多名美国国会议员在查阅司法部调查档案后披露，爱泼斯坦的受害者年龄之低，远超外界过往认知。众议院司法委员会首席民主党议员Jamie Raskin表示，文件中不仅提及15岁、14岁、10岁的受害者，更赫然出现一名仅9岁女童的纪录，形容情况「荒谬至极」。

《纽约邮报》的其中一张爱泼斯坦档案照中，爱泼斯坦赤裸身体坐在梳化床上，旁边的座椅有一只疑似小童的脚。

另一方面，来自肯塔基州的共和党众议员Thomas Massie指出，文件中涉及一名「外国资深政府官员」，疑与爱泼斯坦圈子有所牵连。他又称，在部分曾被遮盖的资料中，见到至少六名男性名字，认为其出现本身已具相当指向性，并呼吁司法部追究相关人士责任。

若司法部未有进一步行动，Massie不排除在国会会议上公开相关名字。根据美国宪法，议员在国会发言享有言论豁免权，毋须承担诽谤诉讼风险。

事件亦促使更多文件解封。Massie与加州民主党众议员Ro Khanna早前批评司法部不当遮盖可能涉案者姓名，其后司法部副部长Todd Blanche表示，已就相关文件解除所有非受害者姓名的删节，强调部门致力维持透明度，同时保障受害人私隐。

多年来，民主党一直质疑司法部在爱泼斯坦案中过度保守，令部分可能协助或纵容性侵行为的人士未被充分追查。随着更多资料曝光，外界关注，美国当局能否就这宗横跨多年、涉及权贵网络的性侵丑闻，作出更全面而具问责性的交代。