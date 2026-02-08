爱泼斯坦案｜名列文件169次现身淫媒聚会？达赖办公室否认：从未任何往来

达赖喇嘛办公室今天发表声明，指近日部分媒体与社交媒体试图将达赖喇嘛尊者，与美国性犯罪富豪爱泼斯坦作联系。经明确确认，达赖喇嘛尊者从未与爱泼斯坦会面，也未曾授权任何人以尊者名义，与爱泼斯坦进行任何形式的会面、联系或往来。

达赖喇嘛办公室今天以「达赖喇嘛尊者与『爱泼斯坦档案』无任何关联」为题发表声，提到上述内容。



声明表示，近日部分大众媒体与社交媒体发表有关「爱泼斯坦档案」之报道，并试图将达赖喇嘛尊者与爱泼斯坦「联系起来」。

已故淫魔富豪爱泼斯坦的丑闻风暴震动西方政坛。路透社

这项声明强调，达赖喇嘛办公室在此明确确认，达赖喇嘛从未与爱泼斯坦会面，也未曾授权任何人以尊者名义，与其进行任何形式之会面、联系或往来，特此澄清，以正视听。

中国西藏网5日晚间发表文章，引述印度「金融快报」2日报道及白俄罗斯媒体「Nexta TV」在社交平台X的贴文，指达赖喇嘛曾于2012年与爱泼斯坦会面，且在美国司法部新公布的爱泼斯坦电子邮件中，达赖喇嘛的名字被提到169次。

中国西藏网还称，2025年8月29日，美国「反击」网站（COUNTERPUNCH）曾发表题为「达赖喇嘛为何会出现在爱泼斯坦的家中？」文章，指一名记者宣称在爱泼斯坦位在曼哈顿别墅举行的聚会上「见到了达赖喇嘛」。这篇文章随后即在中文网路上流传。