前日本驻华大使垂秀夫被指包养中国情妇　关系或维持逾10年

日本前驻华大使垂秀夫被日本媒体揭露过着「双重生活」，除发妻家室外，在东京另与一名中国籍情妇同居，且与情妇育有孩子。自日相高市早苗上任后发表「台湾有事论」以来，中日关系紧张，对华强硬派的垂秀夫传此丑闻引发关注，被质疑是否任外交官时已有情妇，构成外交危机。

日本驻华使馆。 人民网

日本《周刊邮报》报道，垂秀夫频繁出入情妇与孩子的住处，每逢假日就在公寓生活。记者拍摄到垂秀夫在上月24日，与一名40余岁中国女子进入公寓，公寓以该女子名字登记。

报道称该女子平时在日本使用日本名字，但记者听人到她用中文与人对话，称呼其中文名也诚实回应。

垂秀夫。（网图）

记者拿出多张照片，询问垂秀夫与她们母子的是甚么关系，女子称垂秀夫「只是朋友」，称相片拍摄时她的「丈夫」都在场，「丈夫」是中国人。但记者指出，跟踪期间从未见过垂秀夫以外的男人出入公寓。

报道指出，对照照片中孩子的年龄，这段关系可能已维持10年以上。这意味着垂秀夫在担任外务省中国蒙古课长、驻中公使，甚至在2020年至2023年担任驻中大使期间，就已经与这对中国母子建立了亲密关系。

不满被追访 称「现在是平民」

针对指控，垂秀夫在接受采访时表现得相当愤怒，反复强调自己现在是「民间人士」，并称「探查民间人士隐私是违法的吧？」对于三人合照，他则宣称「完全不知道、这时代照片随便都能造假」。

随后，垂秀夫透过律师发函抗议，表示其私生活与社会活动无关，应受完整保护。外务省对此仅冷淡回应「无法回答」；内阁官房则表示不对已退职人员发表评论。

现年64岁的垂秀夫毕业于京都大学法学部，1985年加入日本外务省，曾作为外务省「中国语研修组」一员前往南京大学留学。1989年被任命为日本驻北京大使馆二等秘书，此后投身中日外交事业近40年，曾多次被派驻中国，担任驻香港领事、驻华特使、驻华大使等职务。