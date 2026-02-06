Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜达赖喇嘛名列文件169次 传现身淫媒聚会

美国司法部近日公开已故富豪淫媒爱泼斯坦逾300万宗档案，涉及多名政商要人。外媒报道，第十四世达赖喇嘛的名字在相关文件中出现169次。

印度《金融快报》周一（2日）报道称，达赖喇嘛曾于2012年与爱泼斯坦会面。白俄罗斯传媒Nexta TV在社交媒体平台X上发文称，「达赖喇嘛的名字在爱泼斯坦文件中出现169次，包括私人会面」，俄媒《今日俄罗斯》（RT）也在X上发文指出同样内容。

美记者称目击达赖现身爱泼斯坦聚会

另外，美国左翼传媒《反击》（COUNTERPUNCH）早在2025年8月底，发布题为《达赖喇嘛为何出现在爱泼斯坦家中？》文章。

内文提及去年7月，美国记者沃尔夫（Michael Wolff）在《每日野兽》播客中讲述，他在爱泼斯坦位于曼哈顿的联排别墅举行的聚会上，见到达赖喇嘛。被问及达赖喇嘛为何出现在那里，沃尔夫认为，达赖喇嘛出现的原因，「很可能与经济利益有关」。

沃尔夫还提到2009年达赖出席过异端组织NXIVM的活动，并发表演讲，以此获得100万美元（约781万港元）报酬。

美国已故富豪淫媒爱泼斯坦与大批美国和欧洲政商名流交往，2008年因教唆未成年人卖淫被定罪。2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，一个月后死于狱中，被判定为「自杀」。

